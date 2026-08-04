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В ЕАЭС продлили переходный период для регистрации медицинских изделий - 04.08.2026, ПРАЙМ
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В ЕАЭС продлили переходный период для регистрации медицинских изделий
В ЕАЭС продлили переходный период для регистрации медицинских изделий - 04.08.2026, ПРАЙМ
В ЕАЭС продлили переходный период для регистрации медицинских изделий
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, продлевающего переходный период для регистрации медицинских изделий в странах... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T17:38+0300
2026-08-04T17:38+0300
экономика
бизнес
россия
москва
владимир путин
еаэс
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, продлевающего переходный период для регистрации медицинских изделий в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ был подписан в Москве 29 декабря 2025 года и временно применяется с 9 января 2026 года: он продлевает переходный период, в течение которого государства-члены ЕАЭС могут регистрировать медицинские изделия по своему национальному законодательству. Как подчеркивалось в сопроводительных документах, это связано с тем, что общий рынок медицинских изделий на территории ЕАЭС пока не заработал в полной мере, в частности, остаются нерешенные вопросы его функционирования. Таким образом, сохранение национальных правил регистрации необходимо, чтобы системы здравоохранения стран союза могли своевременно получать нужные медицинские изделия, что особенно важно в текущих экономических условиях. Протокол устанавливает ограничивающую дату - до 31 декабря 2027 года, до этого срока можно будет подать заявление об экспертизе или регистрации медицинского изделия по национальным правилам.
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бизнес, россия, москва, владимир путин, еаэс
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, ЕАЭС
17:38 04.08.2026
 

В ЕАЭС продлили переходный период для регистрации медицинских изделий

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, продлевающего переходный период для регистрации медицинских изделий в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ был подписан в Москве 29 декабря 2025 года и временно применяется с 9 января 2026 года: он продлевает переходный период, в течение которого государства-члены ЕАЭС могут регистрировать медицинские изделия по своему национальному законодательству.
Как подчеркивалось в сопроводительных документах, это связано с тем, что общий рынок медицинских изделий на территории ЕАЭС пока не заработал в полной мере, в частности, остаются нерешенные вопросы его функционирования. Таким образом, сохранение национальных правил регистрации необходимо, чтобы системы здравоохранения стран союза могли своевременно получать нужные медицинские изделия, что особенно важно в текущих экономических условиях.
Протокол устанавливает ограничивающую дату - до 31 декабря 2027 года, до этого срока можно будет подать заявление об экспертизе или регистрации медицинского изделия по национальным правилам.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАВладимир ПутинЕАЭС
 
 
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