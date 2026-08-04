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В ЕАЭС продлили переходный период для регистрации медицинских изделий

В ЕАЭС продлили переходный период для регистрации медицинских изделий - 04.08.2026, ПРАЙМ

В ЕАЭС продлили переходный период для регистрации медицинских изделий

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, продлевающего переходный период для регистрации медицинских изделий в странах... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T17:38+0300

2026-08-04T17:38+0300

2026-08-04T17:38+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, продлевающего переходный период для регистрации медицинских изделий в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ был подписан в Москве 29 декабря 2025 года и временно применяется с 9 января 2026 года: он продлевает переходный период, в течение которого государства-члены ЕАЭС могут регистрировать медицинские изделия по своему национальному законодательству. Как подчеркивалось в сопроводительных документах, это связано с тем, что общий рынок медицинских изделий на территории ЕАЭС пока не заработал в полной мере, в частности, остаются нерешенные вопросы его функционирования. Таким образом, сохранение национальных правил регистрации необходимо, чтобы системы здравоохранения стран союза могли своевременно получать нужные медицинские изделия, что особенно важно в текущих экономических условиях. Протокол устанавливает ограничивающую дату - до 31 декабря 2027 года, до этого срока можно будет подать заявление об экспертизе или регистрации медицинского изделия по национальным правилам.

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бизнес, россия, москва, владимир путин, еаэс