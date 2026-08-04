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Экспорт несырьевых товаров из Казахстана за январь-май вырос на 14,5% - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Экспорт несырьевых товаров из Казахстана за январь-май вырос на 14,5%
Экспорт несырьевых товаров из Казахстана за январь-май вырос на 14,5% - 04.08.2026, ПРАЙМ
Экспорт несырьевых товаров из Казахстана за январь-май вырос на 14,5%
Экспорт несырьевых товаров Казахстана за первые пять месяцев текущего года вырос на 14,5% в годовом выражении и составил 118 миллиардов долларов, заявил министр | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T12:18+0300
2026-08-04T12:18+0300
экономика
мировая экономика
казахстан
центральная азия
ближний восток
еаэс
экспорт
торговля
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АСТАНА, 4 авг - ПРАЙМ. Экспорт несырьевых товаров Казахстана за первые пять месяцев текущего года вырос на 14,5% в годовом выражении и составил 118 миллиардов долларов, заявил министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев. "За пять месяцев текущего года экспорт несырьевых товаров вырос на 14,5% и составил 11,8 миллиарда долларов. Сегодня на экспорт поставляется около 44% произведенных в стране товаров", - сказал Шаккалиев на заседании кабмина. Министр добавил, что приоритет здесь - усиление поддержки экспорта и расширение географии поставок, прежде всего в страны ЕАЭС, Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы и Китая. Он сообщил, что для этого ежегодно проводится порядка 10 торгово-экономических миссий с участием более 300 экспортеров из Казахстана. По словам Шаккалиева, для выращивания новых экспортеров 120 компаний ежегодно проходят программу экспортной акселерации. Он также отметил, что ежегодно порядка 6 миллиардов тенге (12,6 миллионов долларов) направляется на возмещение логистических затрат экспортеров. "Главный результат - меняется структура экспорта. За последние пять лет экспорт продукции высокого передела вырос в два с половиной раза - с 4,2 до 11,1 миллиарда долларов. Его доля в структуре несырьевого экспорта достигла 38,8%", - подчеркнул Шаккалиев. Следующий этап – продвижение готовой продукции на внешние рынки. Для этого прорабатывается новая мера поддержки размещения отечественной продукции на полках крупнейших зарубежных торговых сетей, таких как Lulu Hypermarket, Carrefour, Gross, Panda, Spinneys, заключил министр торговли Казахстана.
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мировая экономика, казахстан, центральная азия, ближний восток, еаэс, экспорт, торговля
Экономика, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕАЭС, экспорт, торговля
12:18 04.08.2026
 
Экспорт несырьевых товаров из Казахстана за январь-май вырос на 14,5%

Экспорт несырьевых товаров из Казахстана за январь-май достиг 118 миллиардов долларов

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АСТАНА, 4 авг - ПРАЙМ. Экспорт несырьевых товаров Казахстана за первые пять месяцев текущего года вырос на 14,5% в годовом выражении и составил 118 миллиардов долларов, заявил министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев.
"За пять месяцев текущего года экспорт несырьевых товаров вырос на 14,5% и составил 11,8 миллиарда долларов. Сегодня на экспорт поставляется около 44% произведенных в стране товаров", - сказал Шаккалиев на заседании кабмина.
Министр добавил, что приоритет здесь - усиление поддержки экспорта и расширение географии поставок, прежде всего в страны ЕАЭС, Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы и Китая. Он сообщил, что для этого ежегодно проводится порядка 10 торгово-экономических миссий с участием более 300 экспортеров из Казахстана.
По словам Шаккалиева, для выращивания новых экспортеров 120 компаний ежегодно проходят программу экспортной акселерации. Он также отметил, что ежегодно порядка 6 миллиардов тенге (12,6 миллионов долларов) направляется на возмещение логистических затрат экспортеров.
"Главный результат - меняется структура экспорта. За последние пять лет экспорт продукции высокого передела вырос в два с половиной раза - с 4,2 до 11,1 миллиарда долларов. Его доля в структуре несырьевого экспорта достигла 38,8%", - подчеркнул Шаккалиев.
Следующий этап – продвижение готовой продукции на внешние рынки. Для этого прорабатывается новая мера поддержки размещения отечественной продукции на полках крупнейших зарубежных торговых сетей, таких как Lulu Hypermarket, Carrefour, Gross, Panda, Spinneys, заключил министр торговли Казахстана.
 
ЭкономикаМировая экономикаКАЗАХСТАНЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКЕАЭСэкспортторговля
 
 
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