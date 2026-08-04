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Индия продлила антидемпинговые пошлины на ряд химикатов и металлов

Индия продлила антидемпинговые пошлины на ряд химикатов и металлов - 04.08.2026, ПРАЙМ

Индия продлила антидемпинговые пошлины на ряд химикатов и металлов

Индия в июле продлила действие антидемпинговых пошлин на ряд химикатов и металлов, а также ввела новую пошлину на импорт металлургического кокса, сообщает... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T17:32+0300

2026-08-04T17:32+0300

2026-08-04T17:32+0300

экономика

промышленность

нефть

индия

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Индия в июле продлила действие антидемпинговых пошлин на ряд химикатов и металлов, а также ввела новую пошлину на импорт металлургического кокса, сообщает газета Deccan Chronicle. "В июле Индия продлила действие существующих антидемпинговых пошлин в отношении четырех товаров, включая отдельные химикаты, а также некоторые изделия из черных металлов, следует из отдельных уведомлений министерства финансов", - говорится в сообщении издания, опубликованном во вторник. Как отмечается, соответствующие решения были приняты индийским министерством финансов по рекомендации Главного управления по мерам торговой защиты. Таким образом, пошлины на химикаты для лакокрасочной и фармацевтической промышленности, а также на металлы продолжат действовать до января-февраля 2027 года. Кроме того, индийские власти ввели дополнительную пошлину сроком на пять лет на импорт металлургического кокса из России, Китая, Японии, Индонезии, Колумбии и Австралии. Согласно информации Deccan Chronicle, антидемпинговые пошлины призваны обеспечить добросовестную конкуренцию и выровнять условия для местных производителей и зарубежных экспортеров.

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промышленность, нефть, индия, китай, япония