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Индия продлила антидемпинговые пошлины на ряд химикатов и металлов
Индия продлила антидемпинговые пошлины на ряд химикатов и металлов - 04.08.2026, ПРАЙМ
Индия продлила антидемпинговые пошлины на ряд химикатов и металлов
Индия в июле продлила действие антидемпинговых пошлин на ряд химикатов и металлов, а также ввела новую пошлину на импорт металлургического кокса, сообщает... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T17:32+0300
2026-08-04T17:32+0300
2026-08-04T17:32+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Индия в июле продлила действие антидемпинговых пошлин на ряд химикатов и металлов, а также ввела новую пошлину на импорт металлургического кокса, сообщает газета Deccan Chronicle.
"В июле Индия продлила действие существующих антидемпинговых пошлин в отношении четырех товаров, включая отдельные химикаты, а также некоторые изделия из черных металлов, следует из отдельных уведомлений министерства финансов", - говорится в сообщении издания, опубликованном во вторник.
Как отмечается, соответствующие решения были приняты индийским министерством финансов по рекомендации Главного управления по мерам торговой защиты. Таким образом, пошлины на химикаты для лакокрасочной и фармацевтической промышленности, а также на металлы продолжат действовать до января-февраля 2027 года.
Кроме того, индийские власти ввели дополнительную пошлину сроком на пять лет на импорт металлургического кокса из России, Китая, Японии, Индонезии, Колумбии и Австралии.
Согласно информации Deccan Chronicle, антидемпинговые пошлины призваны обеспечить добросовестную конкуренцию и выровнять условия для местных производителей и зарубежных экспортеров.
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промышленность, нефть, индия, китай, япония
Экономика, Промышленность, Нефть, ИНДИЯ, КИТАЙ, ЯПОНИЯ
Индия продлила антидемпинговые пошлины на ряд химикатов и металлов
Deccan Chronicle: Индия продлила действие антидемпинговых пошлин на химикаты и металлы
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Индия в июле продлила действие антидемпинговых пошлин на ряд химикатов и металлов, а также ввела новую пошлину на импорт металлургического кокса, сообщает газета Deccan Chronicle.
"В июле Индия продлила действие существующих антидемпинговых пошлин в отношении четырех товаров, включая отдельные химикаты, а также некоторые изделия из черных металлов, следует из отдельных уведомлений министерства финансов", - говорится в сообщении издания, опубликованном во вторник.
Как отмечается, соответствующие решения были приняты индийским министерством финансов по рекомендации Главного управления по мерам торговой защиты. Таким образом, пошлины на химикаты для лакокрасочной и фармацевтической промышленности, а также на металлы продолжат действовать до января-февраля 2027 года.
Кроме того, индийские власти ввели дополнительную пошлину сроком на пять лет на импорт металлургического кокса из России, Китая, Японии, Индонезии, Колумбии и Австралии.
Согласно информации Deccan Chronicle, антидемпинговые пошлины призваны обеспечить добросовестную конкуренцию и выровнять условия для местных производителей и зарубежных экспортеров.