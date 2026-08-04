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Аналитик: годовая инфляция в Турции не опустится ниже 30% к концу года

Аналитик: годовая инфляция в Турции не опустится ниже 30% к концу года - 04.08.2026, ПРАЙМ

Аналитик: годовая инфляция в Турции не опустится ниже 30% к концу года

Годовая инфляция в Турции, скорее всего, не опустится ниже 30% к концу года, несмотря на ее замедление в июле, заявила РИА Новости турецкий финансовый аналитик... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T10:16+0300

2026-08-04T10:16+0300

2026-08-04T10:16+0300

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АНКАРА, 4 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции, скорее всего, не опустится ниже 30% к концу года, несмотря на ее замедление в июле, заявила РИА Новости турецкий финансовый аналитик Дамла Донмез. По данным Турецкого института статистики (TÜİK), в июле индекс потребительских цен вырос на 1,78%, а годовая инфляция замедлилась до 31,75%. Независимые экономисты традиционно оценивают рост стоимости жизни в стране значительно выше официальных показателей, в частности, группа экономистов ENAG подсчитала ее на уровне 50,49%. "Снижение инфляции ниже 30% к концу года выглядит маловероятным. Высокие цены на энергоносители, сохраняющееся давление на стоимость продовольствия и влияние геополитических факторов продолжают ограничивать возможности для более быстрого замедления роста цен", — считает Донмез. По ее словам, опубликованные Турецким институтом статистики (TÜİK) данные свидетельствуют о том, что инфляция остается на устойчиво высоком уровне, несмотря на некоторое снижение годового показателя. Аналитик подчеркнула, что одной из главных причин сохранения инфляционного давления остаются цены на энергоносители. По ее словам, военный конфликт вокруг Ирана привел к резкому росту мировых цен на нефть, что усилило давление на стоимость топлива и транспортных услуг в Турции. Кроме того, она указала, что исчерпание возможностей механизма компенсации акцизов на дизельное топливо означает, что дальнейшее повышение цен на топливо будет практически полностью перекладываться на потребителей, оказывая дополнительное влияние на инфляцию. По мнению Донмез, даже если Центральный банк Турции повысит прогноз инфляции в очередном отчете, который будет опубликован 13 августа, добиться роста потребительских цен ниже 30% по итогам года будет крайне сложно.

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мировая экономика, турция, иран, центральные банки, центральный банк