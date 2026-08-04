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Ирак начнет строительство нового нефтепровода в Сирию и Турцию - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Ирак начнет строительство нового нефтепровода в Сирию и Турцию
Ирак начнет строительство нового нефтепровода в Сирию и Турцию - 04.08.2026, ПРАЙМ
Ирак начнет строительство нового нефтепровода в Сирию и Турцию
Ирак планирует в ближайшее время приступить к строительству нового нефтепровода в соседние Сирию и Турцию, чтобы диверсифицировать пути экспорта углеводородов,... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T20:19+0300
2026-08-04T20:19+0300
энергетика
нефть
россия
ирак
сирия
турция
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БАГДАД, 4 авг - ПРАЙМ. Ирак планирует в ближайшее время приступить к строительству нового нефтепровода в соседние Сирию и Турцию, чтобы диверсифицировать пути экспорта углеводородов, сообщил РИА Новости официальный представитель иракского министерства нефти Ирака Салим ар-Рикаби. "Следующим шагом станет завершение всех процедур для начала строительства нового нефтепровода Басра - Хадиса, который далее пройдет к Джейхану (Турция) и Баниясу (Сирия)", - сказал ар-Рикаби, отвечая на вопрос о дальнейших шагах иракского правительства после достижения договоренностей с Анкарой и Дамаском. Первого августа Ирак и Турция подписали соглашение о транспортировке и перевалке иракской сырой нефти по нефтепроводу до порта Джейхан. Документ предусматривает минимальный объем прокачки на уровне 750 тысяч баррелей в сутки. Семнадцатого июля в Вашингтоне Ирак и Сирия подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению нефтепровода между двумя странами. Нефтяной сектор Ирака понес большой ущерб из-за конфликта в Персидском заливе и фактического закрытия Ормузского пролива, через который идет большая часть экспорта иракской нефти. В этой связи иракское руководство пытается нарастить нефтяной экспорт по другим маршрутам.
ирак
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нефть, россия, ирак, сирия, турция
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ИРАК, СИРИЯ, ТУРЦИЯ
20:19 04.08.2026
 
Ирак начнет строительство нового нефтепровода в Сирию и Турцию

Ирак планирует в ближайшее время начать строительство нового нефтепровода в Сирию и Турцию

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БАГДАД, 4 авг - ПРАЙМ. Ирак планирует в ближайшее время приступить к строительству нового нефтепровода в соседние Сирию и Турцию, чтобы диверсифицировать пути экспорта углеводородов, сообщил РИА Новости официальный представитель иракского министерства нефти Ирака Салим ар-Рикаби.
"Следующим шагом станет завершение всех процедур для начала строительства нового нефтепровода Басра - Хадиса, который далее пройдет к Джейхану (Турция) и Баниясу (Сирия)", - сказал ар-Рикаби, отвечая на вопрос о дальнейших шагах иракского правительства после достижения договоренностей с Анкарой и Дамаском.
Первого августа Ирак и Турция подписали соглашение о транспортировке и перевалке иракской сырой нефти по нефтепроводу до порта Джейхан. Документ предусматривает минимальный объем прокачки на уровне 750 тысяч баррелей в сутки.
Семнадцатого июля в Вашингтоне Ирак и Сирия подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению нефтепровода между двумя странами.
Нефтяной сектор Ирака понес большой ущерб из-за конфликта в Персидском заливе и фактического закрытия Ормузского пролива, через который идет большая часть экспорта иракской нефти. В этой связи иракское руководство пытается нарастить нефтяной экспорт по другим маршрутам.
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯИРАКСИРИЯТУРЦИЯ
 
 
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