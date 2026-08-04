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"Иван Королев" отправится в Баренцево море на поиск кораблей

"Иван Королев" отправится в Баренцево море на поиск кораблей - 04.08.2026, ПРАЙМ

"Иван Королев" отправится в Баренцево море на поиск кораблей

Экспедиционное судно Фонда "Люди моря" "Иван Королев", которое зашло в порт Мурманска, отправится в Баренцево море на поиск кораблей, судьба которых неизвестна, | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T22:38+0300

2026-08-04T22:38+0300

2026-08-04T22:38+0300

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общество

мурманск

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карское море

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МУРМАНСК, 4 авг - ПРАЙМ. Экспедиционное судно Фонда "Люди моря" "Иван Королев", которое зашло в порт Мурманска, отправится в Баренцево море на поиск кораблей, судьба которых неизвестна, сообщили в организации. "Короткая стоянка в порту Мурманска, и команда продолжит путь: впереди - Баренцево море, поиск кораблей, судьба которых до сих пор остается загадкой. Экипаж экспедиционного судна Фонда "Люди моря" продолжает комплексные работы по аэрофотосъемке маяков и памятных объектов, а также поиску подводных артефактов Кольского Заполярья", - говорится в сообщении. Экспедиция вышла из Кронштадта, прошла по Беломорканалу, через Онежское озеро, вдоль Соловецких островов. После короткой остановки в Мурманске "Иван Королев" продолжит поисковые работы вдоль берега Кольского полуострова. Само судно способно выполнять широкий спектр исследовательских и поисковых задач. На его борту - оборудование, с помощью которого были обнаружены десятки затонувших объектов по всей стране. В корпус катера встроен двухантенный многолучевой эхолот, позволяющий выполнять съемку рельефа дна с повышенной производительностью. Поисковые работы ведутся также с помощью буксируемого гидролокатора и морских буксируемых магнитометров. "Наш катер прошел тысячи километров... Нам удалось поработать и в Балтийском, Баренцевом, Белом и Карском морях. За годы работы обследовали 87 подводных артефактов. Когда аномалия зафиксирована, в дело вступает либо телеуправляемый необитаемый подводный аппарат осмотрового класса, способный получить детальное изображение объекта, либо водолазы", - рассказал журналистам капитан судна Дмитрий Смирнов. Одно из направлений текущей экспедиции - аэрофотосъемка наземных объектов по маршруту следования. С борта судна беспилотный летательный аппарат зафиксировал облик памятных сооружений, многие из которых труднодоступны с суши.

мурманск

кронштадт

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бизнес, общество , мурманск, кронштадт, карское море