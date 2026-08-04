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В Saudi Aramco спрогнозировали сохранение высокой маржи нефтепереработки
В Saudi Aramco спрогнозировали сохранение высокой маржи нефтепереработки - 04.08.2026, ПРАЙМ
В Saudi Aramco спрогнозировали сохранение высокой маржи нефтепереработки
Высокая маржа нефтепереработки сохранится во второй половине 2026 года, чему будет способствовать ограниченный экспорт из ключевых регионов, устойчивый спрос на | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T11:10+0300
2026-08-04T11:10+0300
2026-08-04T11:13+0300
энергетика
нефть
ближний восток
азия
ормузский пролив
saudi aramco
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Высокая маржа нефтепереработки сохранится во второй половине 2026 года, чему будет способствовать ограниченный экспорт из ключевых регионов, устойчивый спрос на топливо и низкий уровень запасов, заявил генеральный директор саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco Амин Нассер. "Мы видим очевидное несоответствие между фьючерсным и физическим рынками, о чем свидетельствует высокая маржа переработки, отражающая напряженность на рынке", - сказал он на конференции с аналитиками. "Ожидается, что во второй половине 2026 года маржа останется исключительно высокой, чему способствуют ограниченная экспортная доступность из ключевых регионов, таких как Ближний Восток, Россия и Азия, устойчивый спрос на топливо и сохраняющийся низкий уровень запасов продукции", - добавил Нассер. Сейчас, по его словам, доступные мощности нефтепереработки в мире перегружены и работают почти с максимальной загрузкой. Нассер отметил, что сейчас через Ормузский пролив проходит лишь 10% от докризисного уровня перевозок энергоресурсов. И цепочкам поставок понадобятся месяцы, чтобы вернуться к прежним уровням.
ближний восток
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нефть, ближний восток, азия, ормузский пролив, saudi aramco
Энергетика, Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АЗИЯ, Ормузский пролив, Saudi Aramco
В Saudi Aramco спрогнозировали сохранение высокой маржи нефтепереработки
Saudi Aramco: высокая маржа нефтепереработки сохранится во второй половине 2026 года
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Высокая маржа нефтепереработки сохранится во второй половине 2026 года, чему будет способствовать ограниченный экспорт из ключевых регионов, устойчивый спрос на топливо и низкий уровень запасов, заявил генеральный директор саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco Амин Нассер.
"Мы видим очевидное несоответствие между фьючерсным и физическим рынками, о чем свидетельствует высокая маржа переработки, отражающая напряженность на рынке", - сказал он на конференции с аналитиками.
"Ожидается, что во второй половине 2026 года маржа останется исключительно высокой, чему способствуют ограниченная экспортная доступность из ключевых регионов, таких как Ближний Восток, Россия и Азия, устойчивый спрос на топливо и сохраняющийся низкий уровень запасов продукции", - добавил Нассер.
Сейчас, по его словам, доступные мощности нефтепереработки в мире перегружены и работают почти с максимальной загрузкой.
Нассер отметил, что сейчас через Ормузский пролив проходит лишь 10% от докризисного уровня перевозок энергоресурсов. И цепочкам поставок понадобятся месяцы, чтобы вернуться к прежним уровням.