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Минприроды рассмотрит заявку "Лукойла" на геологическое изучение Надежды - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Минприроды рассмотрит заявку "Лукойла" на геологическое изучение Надежды
Минприроды рассмотрит заявку "Лукойла" на геологическое изучение Надежды - 04.08.2026, ПРАЙМ
Минприроды рассмотрит заявку "Лукойла" на геологическое изучение Надежды
Заявка "Лукойл-Калининградморнефть" на геологическое изучение участка недр Надежда в Балтийском море находится на рассмотрении у ведомств, этот процесс может... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T17:47+0300
2026-08-04T17:47+0300
россия
экономика
балтийское море
рф
минприроды
лукойл
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Заявка "Лукойл-Калининградморнефть" на геологическое изучение участка недр Надежда в Балтийском море находится на рассмотрении у ведомств, этот процесс может занять до месяца, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ. "В данный момент заявка компании "Лукойл-Калининградморнефть" на геологическое изучение участка недр Надежда (Калининградская область) находится на рассмотрении. Процедура ее рассмотрения с участием заинтересованных федеральных и региональных ведомств может занять до месяца", - сказали в министерстве. Там отметили, что в случае поддержки всеми участниками Минприроды России предоставит материалы на рассмотрение в правительство. Участок недр Надежда включен в специальный перечень участков недр федерального значения, которые предоставляются без проведения аукционов. Перечень участков, как и решения по заявкам, утверждает правительство. Этим участком с 2016 года интересовался "Лукойл", однако его неоднократные попытки получить его в пользование оказались безуспешны. Одним из факторов были экологические риски, так как участок находится рядом с границами охранной зоны нацпарка "Куршская коса". После внесения Надежды в мае в федеральный перечень "Лукойлу" стала доступна возможность обновить заявку с учетом утвержденных на федеральном уровне границ участка.
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РОССИЯ, Экономика, Балтийское море, РФ, Минприроды, Лукойл
17:47 04.08.2026
 
Минприроды рассмотрит заявку "Лукойла" на геологическое изучение Надежды

Минприроды: заявка "Лукойла" на геологическое изучение недр Надежда может занять месяц

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Заявка "Лукойл-Калининградморнефть" на геологическое изучение участка недр Надежда в Балтийском море находится на рассмотрении у ведомств, этот процесс может занять до месяца, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.
"В данный момент заявка компании "Лукойл-Калининградморнефть" на геологическое изучение участка недр Надежда (Калининградская область) находится на рассмотрении. Процедура ее рассмотрения с участием заинтересованных федеральных и региональных ведомств может занять до месяца", - сказали в министерстве.
Там отметили, что в случае поддержки всеми участниками Минприроды России предоставит материалы на рассмотрение в правительство.
Участок недр Надежда включен в специальный перечень участков недр федерального значения, которые предоставляются без проведения аукционов. Перечень участков, как и решения по заявкам, утверждает правительство.
Этим участком с 2016 года интересовался "Лукойл", однако его неоднократные попытки получить его в пользование оказались безуспешны. Одним из факторов были экологические риски, так как участок находится рядом с границами охранной зоны нацпарка "Куршская коса".
После внесения Надежды в мае в федеральный перечень "Лукойлу" стала доступна возможность обновить заявку с учетом утвержденных на федеральном уровне границ участка.
 
ЭкономикаРОССИЯБалтийское мореРФМинприродыЛукойл
 
 
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