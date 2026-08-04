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Минприроды рассмотрит заявку "Лукойла" на геологическое изучение Надежды

Минприроды рассмотрит заявку "Лукойла" на геологическое изучение Надежды - 04.08.2026, ПРАЙМ

Минприроды рассмотрит заявку "Лукойла" на геологическое изучение Надежды

Заявка "Лукойл-Калининградморнефть" на геологическое изучение участка недр Надежда в Балтийском море находится на рассмотрении у ведомств, этот процесс может... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T17:47+0300

2026-08-04T17:47+0300

2026-08-04T17:47+0300

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рф

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Заявка "Лукойл-Калининградморнефть" на геологическое изучение участка недр Надежда в Балтийском море находится на рассмотрении у ведомств, этот процесс может занять до месяца, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ. "В данный момент заявка компании "Лукойл-Калининградморнефть" на геологическое изучение участка недр Надежда (Калининградская область) находится на рассмотрении. Процедура ее рассмотрения с участием заинтересованных федеральных и региональных ведомств может занять до месяца", - сказали в министерстве. Там отметили, что в случае поддержки всеми участниками Минприроды России предоставит материалы на рассмотрение в правительство. Участок недр Надежда включен в специальный перечень участков недр федерального значения, которые предоставляются без проведения аукционов. Перечень участков, как и решения по заявкам, утверждает правительство. Этим участком с 2016 года интересовался "Лукойл", однако его неоднократные попытки получить его в пользование оказались безуспешны. Одним из факторов были экологические риски, так как участок находится рядом с границами охранной зоны нацпарка "Куршская коса". После внесения Надежды в мае в федеральный перечень "Лукойлу" стала доступна возможность обновить заявку с учетом утвержденных на федеральном уровне границ участка.

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россия, балтийское море, рф, минприроды, лукойл