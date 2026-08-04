https://1prime.ru/20260804/moshenniki-872000927.html

Россиянам рассказали, как защитить детей от мошенников

Россиянам рассказали, как защитить детей от мошенников - 04.08.2026, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, как защитить детей от мошенников

Родителям для защиты детей от мошенников стоит заблокировать им звонки с неизвестных номеров, запретить на всех гаджетах установку приложений из неизвестных... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T11:49+0300

2026-08-04T11:49+0300

2026-08-04T11:49+0300

мошенничество

технологии

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общество

роскачество

мошенники

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Родителям для защиты детей от мошенников стоит заблокировать им звонки с неизвестных номеров, запретить на всех гаджетах установку приложений из неизвестных источников и настроить родительский контроль, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскачества. "Родителям рекомендовано настроить телефон ребенка прямо сейчас, не откладывая на потом. Современные смартфоны уже имеют встроенные инструменты защиты, которые помогут оградить ребенка от нежелательных контактов и мошеннических схем", - сказали там. Обязательным пунктом является блокировка звонков с незнакомых номеров. Помимо этого, стоит настроить родительский контроль в Google Play или App Store, который запрещает скачивание приложений и покупки в играх без ведома родителей. Также можно ограничить доступ к контактам, фото и геолокации для приложений, так как многие игры могут запросить доступ к ним. Кроме того, родители могут включить запрет на установку приложений из неизвестных источников, так как мошенники могут попросить детей скачать файл-вирус через браузер или мессенджер. Включить эту функцию можно в настройках безопасности, чтобы ребенок не мог установить вредоносное ПО. При этом если ребенок уже пострадал от действий мошенников, необходимо помочь ему и минимизировать последствия, заблокировав карты через приложение банка или по телефону горячей линии. Также нужно сохранить скриншоты переписок, номер мошенника и сумму перевода и написать заявление в полицию, чтобы зафиксировать преступление. "Поговорите с ребенком без обвинений. Важно сохранить доверие, чтобы в следующий раз ребенок сразу пришел к вам, а не скрывал проблему", - посоветовали в Роскачестве.

https://1prime.ru/20260804/zhku-871995436.html

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технологии, бизнес, общество , роскачество, мошенники