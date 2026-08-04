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Россиянам рассказали, как защитить детей от мошенников - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Мошенничество
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Россиянам рассказали, как защитить детей от мошенников
Россиянам рассказали, как защитить детей от мошенников - 04.08.2026, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, как защитить детей от мошенников
Родителям для защиты детей от мошенников стоит заблокировать им звонки с неизвестных номеров, запретить на всех гаджетах установку приложений из неизвестных... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T11:49+0300
2026-08-04T11:49+0300
мошенничество
технологии
бизнес
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роскачество
мошенники
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Родителям для защиты детей от мошенников стоит заблокировать им звонки с неизвестных номеров, запретить на всех гаджетах установку приложений из неизвестных источников и настроить родительский контроль, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскачества. "Родителям рекомендовано настроить телефон ребенка прямо сейчас, не откладывая на потом. Современные смартфоны уже имеют встроенные инструменты защиты, которые помогут оградить ребенка от нежелательных контактов и мошеннических схем", - сказали там. Обязательным пунктом является блокировка звонков с незнакомых номеров. Помимо этого, стоит настроить родительский контроль в Google Play или App Store, который запрещает скачивание приложений и покупки в играх без ведома родителей. Также можно ограничить доступ к контактам, фото и геолокации для приложений, так как многие игры могут запросить доступ к ним. Кроме того, родители могут включить запрет на установку приложений из неизвестных источников, так как мошенники могут попросить детей скачать файл-вирус через браузер или мессенджер. Включить эту функцию можно в настройках безопасности, чтобы ребенок не мог установить вредоносное ПО. При этом если ребенок уже пострадал от действий мошенников, необходимо помочь ему и минимизировать последствия, заблокировав карты через приложение банка или по телефону горячей линии. Также нужно сохранить скриншоты переписок, номер мошенника и сумму перевода и написать заявление в полицию, чтобы зафиксировать преступление. "Поговорите с ребенком без обвинений. Важно сохранить доверие, чтобы в следующий раз ребенок сразу пришел к вам, а не скрывал проблему", - посоветовали в Роскачестве.
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технологии, бизнес, общество , роскачество, мошенники
Мошенничество, Технологии, Бизнес, Общество , Роскачество, МОШЕННИКИ
11:49 04.08.2026
 
Россиянам рассказали, как защитить детей от мошенников

В Роскачестве рассказали, как защитить ребенка от мошенников

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУченица школы №180 в Екатеринбурге
Ученица школы №180 в Екатеринбурге - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Родителям для защиты детей от мошенников стоит заблокировать им звонки с неизвестных номеров, запретить на всех гаджетах установку приложений из неизвестных источников и настроить родительский контроль, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскачества.
"Родителям рекомендовано настроить телефон ребенка прямо сейчас, не откладывая на потом. Современные смартфоны уже имеют встроенные инструменты защиты, которые помогут оградить ребенка от нежелательных контактов и мошеннических схем", - сказали там.
Обязательным пунктом является блокировка звонков с незнакомых номеров. Помимо этого, стоит настроить родительский контроль в Google Play или App Store, который запрещает скачивание приложений и покупки в играх без ведома родителей. Также можно ограничить доступ к контактам, фото и геолокации для приложений, так как многие игры могут запросить доступ к ним.
Кроме того, родители могут включить запрет на установку приложений из неизвестных источников, так как мошенники могут попросить детей скачать файл-вирус через браузер или мессенджер. Включить эту функцию можно в настройках безопасности, чтобы ребенок не мог установить вредоносное ПО.
При этом если ребенок уже пострадал от действий мошенников, необходимо помочь ему и минимизировать последствия, заблокировав карты через приложение банка или по телефону горячей линии. Также нужно сохранить скриншоты переписок, номер мошенника и сумму перевода и написать заявление в полицию, чтобы зафиксировать преступление.
"Поговорите с ребенком без обвинений. Важно сохранить доверие, чтобы в следующий раз ребенок сразу пришел к вам, а не скрывал проблему", - посоветовали в Роскачестве.
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МошенничествоТехнологииБизнесОбществоРоскачествоМОШЕННИКИ
 
 
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