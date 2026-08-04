https://1prime.ru/20260804/moskva-872022748.html
На Ленинградском вокзале Москвы заработала "экспресс-касса"
На Ленинградском вокзале Москвы заработала "экспресс-касса" - 04.08.2026, ПРАЙМ
На Ленинградском вокзале Москвы заработала "экспресс-касса"
"Экспресс-касса" для покупки билета на поезд в последний момент заработала на Ленинградском вокзале Москвы, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК,... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T18:21+0300
2026-08-04T18:21+0300
2026-08-04T18:21+0300
бизнес
россия
москва
федеральная пассажирская компания
ржд
фпк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872022748.jpg?1785856879
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. "Экспресс-касса" для покупки билета на поезд в последний момент заработала на Ленинградском вокзале Москвы, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
"В центре зала Ленинградского вокзала начала работать "экспресс-касса" для пассажиров, которым необходимо срочно приобрести билет на поезд", - говорится в сообщении.
Здесь можно оформить проездной документ за 1 час и менее до отправления поезда.
"Это будет удобно при быстрой пересадке, срочной поездке и в других ситуациях, когда билет необходимо купить непосредственно на вокзале", - отмечает ФПК.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, федеральная пассажирская компания, ржд, фпк
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Федеральная пассажирская компания, РЖД, ФПК
На Ленинградском вокзале Москвы заработала "экспресс-касса"
На Ленинградском вокзале Москвы заработала "экспресс-касса" для покупки билета на поезд
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. "Экспресс-касса" для покупки билета на поезд в последний момент заработала на Ленинградском вокзале Москвы, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
"В центре зала Ленинградского вокзала начала работать "экспресс-касса" для пассажиров, которым необходимо срочно приобрести билет на поезд", - говорится в сообщении.
Здесь можно оформить проездной документ за 1 час и менее до отправления поезда.
"Это будет удобно при быстрой пересадке, срочной поездке и в других ситуациях, когда билет необходимо купить непосредственно на вокзале", - отмечает ФПК.