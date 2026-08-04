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На Ленинградском вокзале Москвы заработала "экспресс-касса"

На Ленинградском вокзале Москвы заработала "экспресс-касса" - 04.08.2026, ПРАЙМ

На Ленинградском вокзале Москвы заработала "экспресс-касса"

"Экспресс-касса" для покупки билета на поезд в последний момент заработала на Ленинградском вокзале Москвы, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК,... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T18:21+0300

2026-08-04T18:21+0300

2026-08-04T18:21+0300

бизнес

россия

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федеральная пассажирская компания

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фпк

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. "Экспресс-касса" для покупки билета на поезд в последний момент заработала на Ленинградском вокзале Москвы, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). "В центре зала Ленинградского вокзала начала работать "экспресс-касса" для пассажиров, которым необходимо срочно приобрести билет на поезд", - говорится в сообщении. Здесь можно оформить проездной документ за 1 час и менее до отправления поезда. "Это будет удобно при быстрой пересадке, срочной поездке и в других ситуациях, когда билет необходимо купить непосредственно на вокзале", - отмечает ФПК.

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