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На Ленинградском вокзале Москвы заработала "экспресс-касса" - 04.08.2026, ПРАЙМ
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На Ленинградском вокзале Москвы заработала "экспресс-касса"
На Ленинградском вокзале Москвы заработала "экспресс-касса" - 04.08.2026, ПРАЙМ
На Ленинградском вокзале Москвы заработала "экспресс-касса"
"Экспресс-касса" для покупки билета на поезд в последний момент заработала на Ленинградском вокзале Москвы, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК,... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T18:21+0300
2026-08-04T18:21+0300
бизнес
россия
москва
федеральная пассажирская компания
ржд
фпк
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. "Экспресс-касса" для покупки билета на поезд в последний момент заработала на Ленинградском вокзале Москвы, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). "В центре зала Ленинградского вокзала начала работать "экспресс-касса" для пассажиров, которым необходимо срочно приобрести билет на поезд", - говорится в сообщении. Здесь можно оформить проездной документ за 1 час и менее до отправления поезда. "Это будет удобно при быстрой пересадке, срочной поездке и в других ситуациях, когда билет необходимо купить непосредственно на вокзале", - отмечает ФПК.
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бизнес, россия, москва, федеральная пассажирская компания, ржд, фпк
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Федеральная пассажирская компания, РЖД, ФПК
18:21 04.08.2026
 
На Ленинградском вокзале Москвы заработала "экспресс-касса"

На Ленинградском вокзале Москвы заработала "экспресс-касса" для покупки билета на поезд

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. "Экспресс-касса" для покупки билета на поезд в последний момент заработала на Ленинградском вокзале Москвы, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
"В центре зала Ленинградского вокзала начала работать "экспресс-касса" для пассажиров, которым необходимо срочно приобрести билет на поезд", - говорится в сообщении.
Здесь можно оформить проездной документ за 1 час и менее до отправления поезда.
"Это будет удобно при быстрой пересадке, срочной поездке и в других ситуациях, когда билет необходимо купить непосредственно на вокзале", - отмечает ФПК.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАФедеральная пассажирская компанияРЖДФПК
 
 
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