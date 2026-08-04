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В Saudi Aramco заявили о росте мирового спроса на нефть
В Saudi Aramco заявили о росте мирового спроса на нефть - 04.08.2026, ПРАЙМ
В Saudi Aramco заявили о росте мирового спроса на нефть
Спрос на нефть в мире по итогам текущего полугодия будет примерно на 2 миллиона баррелей в сутки выше, чем в первой половине года, заявил генеральный директор... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T11:16+0300
2026-08-04T11:16+0300
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нефть
ближний восток
ормузский пролив
saudi aramco
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Спрос на нефть в мире по итогам текущего полугодия будет примерно на 2 миллиона баррелей в сутки выше, чем в первой половине года, заявил генеральный директор нефтегазовой компании Saudi Aramco Амин Нассер в ходе конференции с аналитиками. Он отметил, что спрос на нефть остается высоким и в первой половине этого года удовлетворялся не за счет предложения, а за счет коммерческих и стратегических запасов. "Мировая экономика остается устойчивой, и, по оценкам, рост ВВП во втором квартале составит 2,3%. Ожидается, что к концу года и в 2027 году он усилится. Ожидается, что спрос во второй половине года будет примерно на 2 миллиона баррелей в день выше, чем в первой половине", - сказал Нассер. Он добавил, что восстановление коммерческих запасов и стратегических резервов до уровня, существовавшего до начала текущего конфликта на Ближнем Востоке, существенно увеличит спрос на нефть в течение 2027 года и, вероятно, в последующий период. "Если бы Ормузский пролив открылся сегодня, потребовалось бы до 18 месяцев при средней скорости в 2,1 миллиона баррелей в сутки, чтобы пополнить истощенные запасы в соответствии со спросом", - заключил Нассер.
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нефть, ближний восток, ормузский пролив, saudi aramco
Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, Saudi Aramco
В Saudi Aramco заявили о росте мирового спроса на нефть
Глава Saudi Aramco Нассер: спрос на нефть в мире будет выше, чем в первой половине года
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Спрос на нефть в мире по итогам текущего полугодия будет примерно на 2 миллиона баррелей в сутки выше, чем в первой половине года, заявил генеральный директор нефтегазовой компании Saudi Aramco Амин Нассер в ходе конференции с аналитиками.
Он отметил, что спрос на нефть остается высоким и в первой половине этого года удовлетворялся не за счет предложения, а за счет коммерческих и стратегических запасов.
"Мировая экономика остается устойчивой, и, по оценкам, рост ВВП во втором квартале составит 2,3%. Ожидается, что к концу года и в 2027 году он усилится. Ожидается, что спрос во второй половине года будет примерно на 2 миллиона баррелей в день выше, чем в первой половине", - сказал Нассер.
Он добавил, что восстановление коммерческих запасов и стратегических резервов до уровня, существовавшего до начала текущего конфликта на Ближнем Востоке
, существенно увеличит спрос на нефть в течение 2027 года и, вероятно, в последующий период.
"Если бы Ормузский пролив
открылся сегодня, потребовалось бы до 18 месяцев при средней скорости в 2,1 миллиона баррелей в сутки, чтобы пополнить истощенные запасы в соответствии со спросом", - заключил Нассер.
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