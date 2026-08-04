https://1prime.ru/20260804/neft-871998184.html
В Goldman Sachs рассказали, когда нефть марки Brent подорожает
В Goldman Sachs рассказали, когда нефть марки Brent подорожает - 04.08.2026, ПРАЙМ
В Goldman Sachs рассказали, когда нефть марки Brent подорожает
Стоимость нефти марки Brent останется в диапазоне 80-90 долларов за баррель, пока не появится ясность относительно сделки США и Ирана или пока не случится... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T11:19+0300
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нефть
сша
иран
ормузский пролив
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent останется в диапазоне 80-90 долларов за баррель, пока не появится ясность относительно сделки США и Ирана или пока не случится эскалация атак, считают аналитики Goldman Sachs. "Цена на нефть марки Brent останется в диапазоне от 80 до 90 долларов за баррель до тех пор, пока не будет подтверждено новое ядерное соглашение между США и Ираном или не произойдет значительной эскалации атак", - пишет агентство Рейтер со ссылкой на прогноз Goldman Sachs. Goldman оценивает справедливую спотовую стоимость Brent на уровне около 80 долларов – это говорит о том, что рыночные цены отражают лишь умеренную премию за риск, отмечается в материале. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе.
https://1prime.ru/20260804/neft-871997670.html
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нефть, сша, иран, ормузский пролив, дональд трамп, goldman sachs
Нефть, США, ИРАН, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Goldman Sachs
В Goldman Sachs рассказали, когда нефть марки Brent подорожает
Goldman Sachs: цена на нефть марки Brent останется в диапазоне 80-90 долларов за баррель