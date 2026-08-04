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Танкеры с иракской нефтью прошли через Ормузский пролив
Танкеры с иракской нефтью прошли через Ормузский пролив - 04.08.2026, ПРАЙМ
Танкеры с иракской нефтью прошли через Ормузский пролив
Танкеры, загруженные иракской нефтью, прошли через Ормузский пролив, сообщил во вторник представитель министерства нефти Ирака Салим ар-Рикаби. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T13:57+0300
2026-08-04T13:57+0300
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нефть
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ирак
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Танкеры, загруженные иракской нефтью, прошли через Ормузский пролив, сообщил во вторник представитель министерства нефти Ирака Салим ар-Рикаби. Нефтяной сектор Ирака понес большой ущерб из-за конфликта в Персидском заливе и фактического закрытия Ормузского пролива, через который идет большая часть экспорта иракской нефти. В этой связи иракское руководство пыталось нарастить нефтяной экспорт по другим маршрутам. "Министерство продолжает продавать нефть в соответствии с предусмотренным механизмом. Танкеры после выхода из порта проходят через Ормузский пролив, но министерство не несет никакой ответственности за их маршруты или получение необходимых разрешений", - сказал ар-Рикаби, слова которого приводит иракское информагентство INA. Он добавил, что министерство не является владельцем этих танкеров и никак не связано с их перемещением после выхода из порта. По его словам, некоторые танкеры перевозят крупные партии, которые могут достигать 2 миллионов баррелей сырой нефти. Ранее во вторник генеральный директор саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что сейчас через Ормузский пролив проходит лишь 10% от докризисного уровня перевозок энергоресурсов. По его словам, цепочкам поставок понадобятся месяцы, чтобы вернуться к прежним уровням.
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нефть, россия, ормузский пролив, ирак, персидский залив, saudi aramco
Нефть, РОССИЯ, Ормузский пролив, ИРАК, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Saudi Aramco
Танкеры с иракской нефтью прошли через Ормузский пролив
Министерство нефти Ирака: танкеры с иракской нефтью прошли через Ормузский пролив
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Танкеры, загруженные иракской нефтью, прошли через Ормузский пролив, сообщил во вторник представитель министерства нефти Ирака Салим ар-Рикаби.
Нефтяной сектор Ирака
понес большой ущерб из-за конфликта в Персидском заливе
и фактического закрытия Ормузского пролива
, через который идет большая часть экспорта иракской нефти. В этой связи иракское руководство пыталось нарастить нефтяной экспорт по другим маршрутам.
"Министерство продолжает продавать нефть в соответствии с предусмотренным механизмом. Танкеры после выхода из порта проходят через Ормузский пролив, но министерство не несет никакой ответственности за их маршруты или получение необходимых разрешений", - сказал ар-Рикаби, слова которого приводит иракское информагентство INA.
Он добавил, что министерство не является владельцем этих танкеров и никак не связано с их перемещением после выхода из порта. По его словам, некоторые танкеры перевозят крупные партии, которые могут достигать 2 миллионов баррелей сырой нефти.
Ранее во вторник генеральный директор саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco
Амин Нассер заявил, что сейчас через Ормузский пролив проходит лишь 10% от докризисного уровня перевозок энергоресурсов. По его словам, цепочкам поставок понадобятся месяцы, чтобы вернуться к прежним уровням.
Судоходство через Ормузский пролив активизировалось, несмотря на конфликт