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"Газпром нефть" отменила лимиты на продажу топлива в 13 регионах - 04.08.2026, ПРАЙМ
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"Газпром нефть" отменила лимиты на продажу топлива в 13 регионах
"Газпром нефть" отменила лимиты на продажу топлива в 13 регионах - 04.08.2026, ПРАЙМ
"Газпром нефть" отменила лимиты на продажу топлива в 13 регионах
Сеть АЗС компании "Газпром нефть" отменила лимиты на продажу топлива на АЗС в 13 регионах России, сообщили журналистам в компании. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T14:27+0300
2026-08-04T14:28+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Сеть АЗС компании "Газпром нефть" отменила лимиты на продажу топлива на АЗС в 13 регионах России, сообщили журналистам в компании. "На АЗС "Газпромнефть" в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской, Кемеровской областях, Краснодарском крае, Чувашии и республике Татарстан отменены лимиты на заправку", - сказано в сообщении пресс-службы "Сети АЗС Газпромнефть". Автовладельцы могут приобрести топливо в любом требуемом объеме в бак автомобиля или канистру. Также доступна система оплаты после заправки, уточнили в компании. Актуальная информация о наличии топлива на АЗС "Газпромнефть" есть на сайте gpnbonus.ru и в мобильном приложении сети АЗС.
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нефть, бизнес, москва, санкт-петербург, кемеровская область, газпром нефть, газпром
Энергетика, Нефть, Бизнес, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Кемеровская область, Газпром нефть, Газпром
14:27 04.08.2026 (обновлено: 14:28 04.08.2026)
 
"Газпром нефть" отменила лимиты на продажу топлива в 13 регионах

"Газпром нефть" отменила лимиты на продажу топлива на АЗС в 13 регионах России

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Сеть АЗС компании "Газпром нефть" отменила лимиты на продажу топлива на АЗС в 13 регионах России, сообщили журналистам в компании.
"На АЗС "Газпромнефть" в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской, Кемеровской областях, Краснодарском крае, Чувашии и республике Татарстан отменены лимиты на заправку", - сказано в сообщении пресс-службы "Сети АЗС Газпромнефть".
Автовладельцы могут приобрести топливо в любом требуемом объеме в бак автомобиля или канистру. Также доступна система оплаты после заправки, уточнили в компании.
Актуальная информация о наличии топлива на АЗС "Газпромнефть" есть на сайте gpnbonus.ru и в мобильном приложении сети АЗС.
 
ЭнергетикаНефтьБизнесМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКемеровская областьГазпром нефтьГазпром
 
 
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