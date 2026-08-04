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"Газпром нефть" отменила лимиты на продажу топлива в 13 регионах

"Газпром нефть" отменила лимиты на продажу топлива в 13 регионах - 04.08.2026, ПРАЙМ

"Газпром нефть" отменила лимиты на продажу топлива в 13 регионах

Сеть АЗС компании "Газпром нефть" отменила лимиты на продажу топлива на АЗС в 13 регионах России, сообщили журналистам в компании. | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T14:27+0300

2026-08-04T14:27+0300

2026-08-04T14:28+0300

энергетика

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Сеть АЗС компании "Газпром нефть" отменила лимиты на продажу топлива на АЗС в 13 регионах России, сообщили журналистам в компании. "На АЗС "Газпромнефть" в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской, Кемеровской областях, Краснодарском крае, Чувашии и республике Татарстан отменены лимиты на заправку", - сказано в сообщении пресс-службы "Сети АЗС Газпромнефть". Автовладельцы могут приобрести топливо в любом требуемом объеме в бак автомобиля или канистру. Также доступна система оплаты после заправки, уточнили в компании. Актуальная информация о наличии топлива на АЗС "Газпромнефть" есть на сайте gpnbonus.ru и в мобильном приложении сети АЗС.

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