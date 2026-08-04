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Нефть дешевеет в среднем на 3% после заявлений США о сделке с Ираном

Нефть дешевеет в среднем на 3% после заявлений США о сделке с Ираном - 04.08.2026, ПРАЙМ

Нефть дешевеет в среднем на 3% после заявлений США о сделке с Ираном

Мировые цены на нефть снижаются в среднем на 3% во вторник после заявлений США о сделке с Ираном, свидетельствуют данные торгов. | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T15:31+0300

2026-08-04T15:31+0300

2026-08-04T15:46+0300

нефть

энергетика

рынок

сша

иран

ормузский пролив

скотт бессент

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среднем на 3% во вторник после заявлений США о сделке с Ираном, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.13 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,48% относительно предыдущего закрытия - до 81,69 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 3,25% - до 77,73 доллара за баррель. Ранее сегодня министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Иран могут договорить об открытии Ормузского пролива уже во вторник или среду. До заявлений нефть Brent дешевела примерно на 0,4%, WTI - на 1%.

сша

иран

ормузский пролив

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нефть, рынок, сша, иран, ормузский пролив, скотт бессент