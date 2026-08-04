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Нефть дешевеет в среднем на 3% после заявлений США о сделке с Ираном - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Нефть дешевеет в среднем на 3% после заявлений США о сделке с Ираном
Нефть дешевеет в среднем на 3% после заявлений США о сделке с Ираном - 04.08.2026, ПРАЙМ
Нефть дешевеет в среднем на 3% после заявлений США о сделке с Ираном
Мировые цены на нефть снижаются в среднем на 3% во вторник после заявлений США о сделке с Ираном, свидетельствуют данные торгов. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T15:31+0300
2026-08-04T15:46+0300
нефть
энергетика
рынок
сша
иран
ормузский пролив
скотт бессент
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среднем на 3% во вторник после заявлений США о сделке с Ираном, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.13 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,48% относительно предыдущего закрытия - до 81,69 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 3,25% - до 77,73 доллара за баррель. Ранее сегодня министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Иран могут договорить об открытии Ормузского пролива уже во вторник или среду. До заявлений нефть Brent дешевела примерно на 0,4%, WTI - на 1%.
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нефть, рынок, сша, иран, ормузский пролив, скотт бессент
Нефть, Энергетика, Рынок, США, ИРАН, Ормузский пролив, Скотт Бессент
15:31 04.08.2026 (обновлено: 15:46 04.08.2026)
 
Нефть дешевеет в среднем на 3% после заявлений США о сделке с Ираном

Цены на нефть снижаются в среднем на 3% после заявлений США о сделке с Ираном

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среднем на 3% во вторник после заявлений США о сделке с Ираном, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.13 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,48% относительно предыдущего закрытия - до 81,69 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 3,25% - до 77,73 доллара за баррель.
Ранее сегодня министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Иран могут договорить об открытии Ормузского пролива уже во вторник или среду.
До заявлений нефть Brent дешевела примерно на 0,4%, WTI - на 1%.
 
ЭнергетикаНефтьРынокСШАИРАНОрмузский проливСкотт Бессент
 
 
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