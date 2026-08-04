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Сирия может резко сократить импорт российской нефти, пишет Reuters

Сирия может резко сократить импорт российской нефти, пишет Reuters - 04.08.2026, ПРАЙМ

Сирия может резко сократить импорт российской нефти, пишет Reuters

Сирия согласилась резко сократить импорт российской нефти ради отмены американских санкций в отношении страны, сообщило Reuters со ссылкой на источники. | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T16:04+0300

2026-08-04T16:04+0300

2026-08-04T16:04+0300

энергетика

сирия

нефть

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Сирия согласилась резко сократить импорт российской нефти ради отмены американских санкций в отношении страны, сообщило Reuters со ссылкой на источники."В последние месяцы высокопоставленные сирийские чиновники заявляли США о готовности сократить импорт российской нефти в рамках обсуждения исключения Сирии из списка государств — спонсоров терроризма", — пишет агентство.Аналитик из Арабского центра современных исследований Наввар Сабан объяснил для Reuters, что замена объемов российской нефти не может произойти в одночасье без риска дефицита топлива или повышения импортных цен для Сирии."Сегодня Сирия зависит от российской нефти по необходимости, а не по собственному желанию", — добавил один из источников издания.В июле президент США Дональд Трамп в Анкаре объявил о решении исключить Сирию из американского списка государств — спонсоров терроризма. По данным агентства Reuters, американская администрация уведомила конгресс о решении, после чего начинается обязательный 45-дневный период рассмотрения перед окончательным снятием статуса.

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сирия, нефть, сша, дональд трамп, россия