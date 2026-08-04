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Сирия может резко сократить импорт российской нефти, пишет Reuters - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Сирия может резко сократить импорт российской нефти, пишет Reuters
Сирия может резко сократить импорт российской нефти, пишет Reuters - 04.08.2026, ПРАЙМ
Сирия может резко сократить импорт российской нефти, пишет Reuters
Сирия согласилась резко сократить импорт российской нефти ради отмены американских санкций в отношении страны, сообщило Reuters со ссылкой на источники. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T16:04+0300
2026-08-04T16:04+0300
энергетика
сирия
нефть
сша
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Сирия согласилась резко сократить импорт российской нефти ради отмены американских санкций в отношении страны, сообщило Reuters со ссылкой на источники."В последние месяцы высокопоставленные сирийские чиновники заявляли США о готовности сократить импорт российской нефти в рамках обсуждения исключения Сирии из списка государств — спонсоров терроризма", — пишет агентство.Аналитик из Арабского центра современных исследований Наввар Сабан объяснил для Reuters, что замена объемов российской нефти не может произойти в одночасье без риска дефицита топлива или повышения импортных цен для Сирии."Сегодня Сирия зависит от российской нефти по необходимости, а не по собственному желанию", — добавил один из источников издания.В июле президент США Дональд Трамп в Анкаре объявил о решении исключить Сирию из американского списка государств — спонсоров терроризма. По данным агентства Reuters, американская администрация уведомила конгресс о решении, после чего начинается обязательный 45-дневный период рассмотрения перед окончательным снятием статуса.
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сирия, нефть, сша, дональд трамп, россия
Энергетика, СИРИЯ, Нефть, США, Дональд Трамп, РОССИЯ
16:04 04.08.2026
 
Сирия может резко сократить импорт российской нефти, пишет Reuters

Reuters: Сирия может резко сократить импорт российской нефти ради снятия санкций США

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНовый флаг Сирии установили на здании посольства страны в Москве
Новый флаг Сирии установили на здании посольства страны в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Сирия согласилась резко сократить импорт российской нефти ради отмены американских санкций в отношении страны, сообщило Reuters со ссылкой на источники.
"В последние месяцы высокопоставленные сирийские чиновники заявляли США о готовности сократить импорт российской нефти в рамках обсуждения исключения Сирии из списка государств — спонсоров терроризма", — пишет агентство.
Аналитик из Арабского центра современных исследований Наввар Сабан объяснил для Reuters, что замена объемов российской нефти не может произойти в одночасье без риска дефицита топлива или повышения импортных цен для Сирии.
"Сегодня Сирия зависит от российской нефти по необходимости, а не по собственному желанию", — добавил один из источников издания.
В июле президент США Дональд Трамп в Анкаре объявил о решении исключить Сирию из американского списка государств — спонсоров терроризма. По данным агентства Reuters, американская администрация уведомила конгресс о решении, после чего начинается обязательный 45-дневный период рассмотрения перед окончательным снятием статуса.
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