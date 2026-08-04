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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 80 долларов

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 80 долларов - 04.08.2026, ПРАЙМ

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 80 долларов

Мировые цены на нефть ускорили снижение до 4,5-5% во вторник, стоимость барреля марки Brent впервые с середины июля опустилась ниже 80 долларов, следует из... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T17:05+0300

2026-08-04T17:05+0300

2026-08-04T17:05+0300

нефть

торги

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение до 4,5-5% во вторник, стоимость барреля марки Brent впервые с середины июля опустилась ниже 80 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 16.31 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 4,52% относительно предыдущего закрытия - до 79,99 доллара за баррель, показатель впервые с 13 июля опустился ниже 80 долларов. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 5,2% - до 76,2 доллара за баррель.

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нефть, торги