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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель - 04.08.2026, ПРАЙМ

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель

Мировые цены на нефть ускорили снижение до 6%, стоимость барреля марки Brent впервые с середины июля опустилась ниже 79 долларов, следует из данных торгов. | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T19:12+0300

2026-08-04T19:12+0300

2026-08-04T19:12+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение до 6%, стоимость барреля марки Brent впервые с середины июля опустилась ниже 79 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 18.40 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 5,9% относительно предыдущего закрытия - до 78,83 доллара за баррель, показатель впервые с 13 июля опустился ниже 79 долларов. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 6,04% - до 75,53 доллара за баррель.

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нефть, торги, цены, фьючерсы