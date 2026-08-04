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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель - 04.08.2026, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель
Мировые цены на нефть ускорили снижение до 6%, стоимость барреля марки Brent впервые с середины июля опустилась ниже 79 долларов, следует из данных торгов. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T19:12+0300
2026-08-04T19:12+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение до 6%, стоимость барреля марки Brent впервые с середины июля опустилась ниже 79 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 18.40 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 5,9% относительно предыдущего закрытия - до 78,83 доллара за баррель, показатель впервые с 13 июля опустился ниже 79 долларов. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 6,04% - до 75,53 доллара за баррель.
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нефть, торги, цены, фьючерсы
Нефть, Торги, цены, фьючерсы
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель
Цена барреля нефти марки Brent упала ниже 79 долларов впервые с 13 июля
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение до 6%, стоимость барреля марки Brent впервые с середины июля опустилась ниже 79 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.40 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 5,9% относительно предыдущего закрытия - до 78,83 доллара за баррель, показатель впервые с 13 июля опустился ниже 79 долларов. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 6,04% - до 75,53 доллара за баррель.