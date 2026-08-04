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Объемы продаж нефти из Ирака заметно растут

Объемы продаж нефти из Ирака заметно растут - 04.08.2026, ПРАЙМ

Объемы продаж нефти из Ирака заметно растут

Объемы продаж нефти из Ирака в последние месяцы заметно растут, несмотря на сохраняющуюся напряженность в зоне Персидского залива, сообщил во вторник... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T14:09+0300

2026-08-04T14:09+0300

2026-08-04T14:13+0300

энергетика

нефть

мировая экономика

ирак

персидский залив

ормузский пролив

saudi aramco

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Объемы продаж нефти из Ирака в последние месяцы заметно растут, несмотря на сохраняющуюся напряженность в зоне Персидского залива, сообщил во вторник пресс-секретарь министерства нефти страны Салим ар-Рикаби. "Прошлый месяц оказался лучше предыдущего по показателям продаж нефти, а предыдущий, в свою очередь, был лучше месяца до него. Это свидетельствует о продолжающемся восстановлении ситуации по сравнению с периодом, последовавшим за кризисом, связанным с экспортом через Ормузский пролив" - заявил ар-Рикаби, слова которого приводит иракское информагентство INA. Нефтяной сектор Ирака понес большой ущерб из-за конфликта в Персидском заливе и фактического закрытия Ормузского пролива, через который идет большая часть экспорта иракской нефти. В связи с этим иракское руководство пытается нарастить нефтяной экспорт по другим маршрутам. Ранее во вторник генеральный директор нефтегазовой компании Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что сейчас через Ормузский пролив проходит лишь 10% от докризисного уровня перевозок энергоресурсов. По его словам, цепочкам поставок понадобятся месяцы, чтобы вернуться к прежним уровням.

ирак

персидский залив

ормузский пролив

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, мировая экономика, ирак, персидский залив, ормузский пролив, saudi aramco