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Lockheed Martin ведет переговоры о закупке критически важных минералов - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Lockheed Martin ведет переговоры о закупке критически важных минералов
Lockheed Martin ведет переговоры о закупке критически важных минералов - 04.08.2026, ПРАЙМ
Lockheed Martin ведет переговоры о закупке критически важных минералов
Американская компания Lockheed Martin ведет переговоры о закупке критически важных минералов с месторождений в США на фоне требований президента Дональда Трампа | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T20:10+0300
2026-08-04T20:10+0300
нефть
экономика
сша
китай
дональд трамп
lockheed martin
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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Американская компания Lockheed Martin ведет переговоры о закупке критически важных минералов с месторождений в США на фоне требований президента Дональда Трампа к оборонным компаниям сократить зависимость от Китая, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "По словам источников, крупнейший в мире оборонный подрядчик договаривается с NioCorp Developments о поставках скандия, а также с Teck Resources и 5N Plus о поставках германия. Оба металла применяются в военной технике, от компонентов летательных аппаратов до инфракрасных датчиков", - пишет Рейтер. Критически важные минералы - особый тип минеральных ресурсов, составляющих основу материального обеспечения высокотехнологичных отраслей: кобальт, литий, марганец, цинк, хром и другие. Китай контролирует около 70% поставок редкоземельных элементов в мире и до 90% их переработки. В феврале США признали, что более чем на 90% зависят от импорта примерно по 25 критически важным минералам.
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нефть, сша, китай, дональд трамп, lockheed martin
Нефть, Экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Lockheed Martin
20:10 04.08.2026
 
Lockheed Martin ведет переговоры о закупке критически важных минералов

Reuters: Lockheed Martin ведет переговоры о закупке критически важных минералов в США

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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Американская компания Lockheed Martin ведет переговоры о закупке критически важных минералов с месторождений в США на фоне требований президента Дональда Трампа к оборонным компаниям сократить зависимость от Китая, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"По словам источников, крупнейший в мире оборонный подрядчик договаривается с NioCorp Developments о поставках скандия, а также с Teck Resources и 5N Plus о поставках германия. Оба металла применяются в военной технике, от компонентов летательных аппаратов до инфракрасных датчиков", - пишет Рейтер.
Критически важные минералы - особый тип минеральных ресурсов, составляющих основу материального обеспечения высокотехнологичных отраслей: кобальт, литий, марганец, цинк, хром и другие.
Китай контролирует около 70% поставок редкоземельных элементов в мире и до 90% их переработки. В феврале США признали, что более чем на 90% зависят от импорта примерно по 25 критически важным минералам.
 
ЭкономикаНефтьСШАКИТАЙДональд ТрампLockheed Martin
 
 
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