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Lockheed Martin ведет переговоры о закупке критически важных минералов

Lockheed Martin ведет переговоры о закупке критически важных минералов - 04.08.2026, ПРАЙМ

Lockheed Martin ведет переговоры о закупке критически важных минералов

Американская компания Lockheed Martin ведет переговоры о закупке критически важных минералов с месторождений в США на фоне требований президента Дональда Трампа | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T20:10+0300

2026-08-04T20:10+0300

2026-08-04T20:10+0300

нефть

экономика

сша

китай

дональд трамп

lockheed martin

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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Американская компания Lockheed Martin ведет переговоры о закупке критически важных минералов с месторождений в США на фоне требований президента Дональда Трампа к оборонным компаниям сократить зависимость от Китая, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "По словам источников, крупнейший в мире оборонный подрядчик договаривается с NioCorp Developments о поставках скандия, а также с Teck Resources и 5N Plus о поставках германия. Оба металла применяются в военной технике, от компонентов летательных аппаратов до инфракрасных датчиков", - пишет Рейтер. Критически важные минералы - особый тип минеральных ресурсов, составляющих основу материального обеспечения высокотехнологичных отраслей: кобальт, литий, марганец, цинк, хром и другие. Китай контролирует около 70% поставок редкоземельных элементов в мире и до 90% их переработки. В феврале США признали, что более чем на 90% зависят от импорта примерно по 25 критически важным минералам.

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нефть, сша, китай, дональд трамп, lockheed martin