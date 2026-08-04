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Чистая прибыль BP в I полугодии выросла в 3,3 раза - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль BP в I полугодии выросла в 3,3 раза
Чистая прибыль BP в I полугодии выросла в 3,3 раза - 04.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль BP в I полугодии выросла в 3,3 раза
Чистая прибыль британского нефтегазового гиганта BP Plc., приходящаяся на акционеров, в первом полугодии поднялась в 3,3 раза в годовом выражении, до 7,753... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T10:07+0300
2026-08-04T10:16+0300
энергетика
экономика
финансы
bp
вр
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль британского нефтегазового гиганта BP Plc., приходящаяся на акционеров, в первом полугодии поднялась в 3,3 раза в годовом выражении, до 7,753 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. В пересчете на акцию разводненная прибыль увеличилась до 0,4899 доллара с 0,1444 доллара за аналогичный период прошлого года. Общая выручка ВР поднялась на 29,2%, до 123,485 миллиарда долларов. Добыча при этом незначительно уменьшилась - до 2,269 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день по сравнению с 2,27 миллиона год назад. Приходящаяся на акционеров чистая прибыль BP во втором квартале выросла в 2,4 раза и составила 3,911 миллиарда долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль увеличилась до 0,2454 доллара с 0,1027 доллара годом ранее. Общая выручка за квартал поднялась в полтора раза в годовом выражении, до 70,114 миллиарда долларов. Скорректированная чистая прибыль в апреле-июне повысилась в 2,4 раза, до 5,732 миллиарда долларов, при прогнозе в 5,01 миллиарда. Квартальная добыча составила 2,201 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день по сравнению с 2,3 миллиона во втором квартале прошлого года. Объем чистой задолженности BP по состоянию на 30 июня уменьшился на 14,6% за полгода, до 22,251 миллиарда долларов. Компания прогнозирует объем капитальных затрат по итогам года в размере 13,5-14 миллиардов долларов по сравнению с 13-13,5 миллиарда долларов, ожидавшихся в апреле. BP - британская компания, входящая в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. Штат составляет 93,7 тысячи сотрудников.
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финансы, bp, вр
Энергетика, Экономика, Финансы, BP, ВР
10:07 04.08.2026 (обновлено: 10:16 04.08.2026)
 
Чистая прибыль BP в I полугодии выросла в 3,3 раза

Чистая прибыль BP в I полугодии выросла в 3,3 раза, до 7,753 миллиарда долларов

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль британского нефтегазового гиганта BP Plc., приходящаяся на акционеров, в первом полугодии поднялась в 3,3 раза в годовом выражении, до 7,753 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
В пересчете на акцию разводненная прибыль увеличилась до 0,4899 доллара с 0,1444 доллара за аналогичный период прошлого года. Общая выручка ВР поднялась на 29,2%, до 123,485 миллиарда долларов. Добыча при этом незначительно уменьшилась - до 2,269 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день по сравнению с 2,27 миллиона год назад.
Приходящаяся на акционеров чистая прибыль BP во втором квартале выросла в 2,4 раза и составила 3,911 миллиарда долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль увеличилась до 0,2454 доллара с 0,1027 доллара годом ранее.
Общая выручка за квартал поднялась в полтора раза в годовом выражении, до 70,114 миллиарда долларов. Скорректированная чистая прибыль в апреле-июне повысилась в 2,4 раза, до 5,732 миллиарда долларов, при прогнозе в 5,01 миллиарда.
Квартальная добыча составила 2,201 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день по сравнению с 2,3 миллиона во втором квартале прошлого года.
Объем чистой задолженности BP по состоянию на 30 июня уменьшился на 14,6% за полгода, до 22,251 миллиарда долларов.
Компания прогнозирует объем капитальных затрат по итогам года в размере 13,5-14 миллиардов долларов по сравнению с 13-13,5 миллиарда долларов, ожидавшихся в апреле.
BP - британская компания, входящая в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. Штат составляет 93,7 тысячи сотрудников.
 
ЭнергетикаЭкономикаФинансыBPВР
 
 
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