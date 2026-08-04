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СМИ рассказали о правилах судоходства в Ормузском проливе в случае сделки
СМИ рассказали о правилах судоходства в Ормузском проливе в случае сделки - 04.08.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали о правилах судоходства в Ормузском проливе в случае сделки
Иран и Оман близки к согласию по сделке о судоходстве в Ормузском проливе, которая предполагает движение судов вдоль побережья Ирана для входа в Персидский... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T11:38+0300
2026-08-04T11:38+0300
2026-08-04T11:38+0300
нефть
иран
оман
ормузский пролив
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Иран и Оман близки к согласию по сделке о судоходстве в Ормузском проливе, которая предполагает движение судов вдоль побережья Ирана для входа в Персидский залив и вдоль побережья Омана - для выхода из него, сообщает газета New York Times. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Как отмечает газета, это соглашение предусматривает, что Иран и Оман должны договориться об открытии Ормузского пролива в течение 60 дней. "Иран и Оман приближаются к соглашению о возобновлении судоходства в Ормузском проливе… суда, направляющиеся в Персидский залив, будут проходить через маршрут, контролируемый Ираном, и вблизи его побережья. Суда, покидающие Персидский залив, будут ходить по маршруту рядом с Оманом", - говорится в материале издания. Иранские чиновники заявили газете, что за проход через пролив будет взиматься "сервисный сбор" для покрытия экологических последствий, обеспечения безопасности коммерческих судов и содержание персонала. Доходы будут делиться поровну между Ираном и Оманом. Вместе с тем американский чиновник, знакомый с переговорами, заявил газете, что судоходство по любым "временным" маршрутам через Ормузский пролив якобы не будет требовать разрешения Ирана, а также какой-либо платы. По данным издания, высокопоставленные чиновники Пентагона скептично смотрят на намечающееся соглашение между Ираном и Оманом по Ормузском проливу. Они считают, что условия этой договоренности будут означать капитуляцию США перед лицом Ирана. Они также подчеркивают, что даже если суда будут ходить по маршруту рядом с водами Омана, там по-прежнему якобы остается много мин, для прохождения через которые судам будет необходимо координировать свое движение с Ираном. Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
https://1prime.ru/20260804/mir-871991139.html
иран
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нефть, иран, оман, ормузский пролив, дональд трамп, сша
Нефть, ИРАН, ОМАН, Ормузский пролив, Дональд Трамп, США
СМИ рассказали о правилах судоходства в Ормузском проливе в случае сделки
NYT: Иран и Оман близки к согласию по сделке о судоходстве в Ормузском проливе
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Иран и Оман близки к согласию по сделке о судоходстве в Ормузском проливе, которая предполагает движение судов вдоль побережья Ирана для входа в Персидский залив и вдоль побережья Омана - для выхода из него, сообщает газета New York Times.
Президент США Дональд Трамп
в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран
в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива
и договоренности по ядерной программе. Как отмечает газета, это соглашение предусматривает, что Иран и Оман
должны договориться об открытии Ормузского пролива в течение 60 дней.
"Иран и Оман приближаются к соглашению о возобновлении судоходства в Ормузском проливе… суда, направляющиеся в Персидский залив
, будут проходить через маршрут, контролируемый Ираном, и вблизи его побережья. Суда, покидающие Персидский залив, будут ходить по маршруту рядом с Оманом", - говорится в материале издания.
Иранские чиновники заявили газете, что за проход через пролив будет взиматься "сервисный сбор" для покрытия экологических последствий, обеспечения безопасности коммерческих судов и содержание персонала. Доходы будут делиться поровну между Ираном и Оманом.
Вместе с тем американский чиновник, знакомый с переговорами, заявил газете, что судоходство по любым "временным" маршрутам через Ормузский пролив якобы не будет требовать разрешения Ирана, а также какой-либо платы.
По данным издания, высокопоставленные чиновники Пентагона скептично смотрят на намечающееся соглашение между Ираном и Оманом по Ормузском проливу. Они считают, что условия этой договоренности будут означать капитуляцию США перед лицом Ирана. Они также подчеркивают, что даже если суда будут ходить по маршруту рядом с водами Омана, там по-прежнему якобы остается много мин, для прохождения через которые судам будет необходимо координировать свое движение с Ираном.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США
утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока
. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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