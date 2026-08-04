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Путин подписал закон о расширении перечня платежей в государственной информсистеме - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Путин подписал закон о расширении перечня платежей в государственной информсистеме
Путин подписал закон о расширении перечня платежей в государственной информсистеме - 04.08.2026, ПРАЙМ
Путин подписал закон о расширении перечня платежей в государственной информсистеме
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет правительству своим актом расширять перечень платежей, информация о которых должна поступать в | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T18:06+0300
2026-08-04T18:06+0300
финансы
банки
россия
владимир путин
центральные банки
центральный банк
минцифры
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет правительству своим актом расширять перечень платежей, информация о которых должна поступать в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), а также ускоряет обмен данными между банками и Федеральным казначейством. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Сейчас в ГИС ГМП размещается информация о платежах за государственные и муниципальные услуги, а также об иных платежах, являющихся источниками доходов бюджетов. Перечень таких платежей может быть расширен только федеральными законами. Принятый документ дает правительству право дополнять этот список своим нормативным актом, согласованным с Центральным банком и Минцифры. Кроме того, закон обязывает Федеральное казначейство направлять в ГИС ГМП информацию об уплате платежей в режиме реального времени не позднее одного часа после приема к исполнению распоряжения о совершении казначейского платежа. Раньше такой обязанности прописано не было. Также уточняется, что банкам и другим организациям, через которые производится уплата, не потребуется запрашивать в ГИС ГМП информацию, необходимую для уплаты, если распоряжение о переводе денег составляется на основании данных, ранее полученных из этой системы. Закон вступает в силу с 1 ноября 2026 года.
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финансы, банки, россия, владимир путин, центральные банки, центральный банк, минцифры
Финансы, Банки, РОССИЯ, Владимир Путин, центральные банки, Центральный банк, Минцифры
18:06 04.08.2026
 

Путин подписал закон о расширении перечня платежей в государственной информсистеме

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет правительству своим актом расширять перечень платежей, информация о которых должна поступать в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), а также ускоряет обмен данными между банками и Федеральным казначейством.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Сейчас в ГИС ГМП размещается информация о платежах за государственные и муниципальные услуги, а также об иных платежах, являющихся источниками доходов бюджетов. Перечень таких платежей может быть расширен только федеральными законами. Принятый документ дает правительству право дополнять этот список своим нормативным актом, согласованным с Центральным банком и Минцифры.
Кроме того, закон обязывает Федеральное казначейство направлять в ГИС ГМП информацию об уплате платежей в режиме реального времени не позднее одного часа после приема к исполнению распоряжения о совершении казначейского платежа. Раньше такой обязанности прописано не было.
Также уточняется, что банкам и другим организациям, через которые производится уплата, не потребуется запрашивать в ГИС ГМП информацию, необходимую для уплаты, если распоряжение о переводе денег составляется на основании данных, ранее полученных из этой системы.
Закон вступает в силу с 1 ноября 2026 года.
 
ФинансыБанкиРОССИЯВладимир Путинцентральные банкиЦентральный банкМинцифры
 
 
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