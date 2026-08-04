https://1prime.ru/20260804/putin-872022020.html

Путин подписал закон о расширении перечня платежей в государственной информсистеме

Путин подписал закон о расширении перечня платежей в государственной информсистеме - 04.08.2026, ПРАЙМ

Путин подписал закон о расширении перечня платежей в государственной информсистеме

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет правительству своим актом расширять перечень платежей, информация о которых должна поступать в | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T18:06+0300

2026-08-04T18:06+0300

2026-08-04T18:06+0300

финансы

банки

россия

владимир путин

центральные банки

центральный банк

минцифры

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872022020.jpg?1785855965

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет правительству своим актом расширять перечень платежей, информация о которых должна поступать в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), а также ускоряет обмен данными между банками и Федеральным казначейством. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Сейчас в ГИС ГМП размещается информация о платежах за государственные и муниципальные услуги, а также об иных платежах, являющихся источниками доходов бюджетов. Перечень таких платежей может быть расширен только федеральными законами. Принятый документ дает правительству право дополнять этот список своим нормативным актом, согласованным с Центральным банком и Минцифры. Кроме того, закон обязывает Федеральное казначейство направлять в ГИС ГМП информацию об уплате платежей в режиме реального времени не позднее одного часа после приема к исполнению распоряжения о совершении казначейского платежа. Раньше такой обязанности прописано не было. Также уточняется, что банкам и другим организациям, через которые производится уплата, не потребуется запрашивать в ГИС ГМП информацию, необходимую для уплаты, если распоряжение о переводе денег составляется на основании данных, ранее полученных из этой системы. Закон вступает в силу с 1 ноября 2026 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, владимир путин, центральные банки, центральный банк, минцифры