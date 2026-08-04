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Путин подписал закон о приостановке лицензий на производство лекарств - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Путин подписал закон о приостановке лицензий на производство лекарств
Путин подписал закон о приостановке лицензий на производство лекарств - 04.08.2026, ПРАЙМ
Путин подписал закон о приостановке лицензий на производство лекарств
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому лицензии на производство лекарств могут быть приостановлены до 120 дней с возможностью... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T18:51+0300
2026-08-04T18:59+0300
бизнес
экономика
россия
владимир путин
еаэс
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому лицензии на производство лекарств могут быть приостановлены до 120 дней с возможностью продления еще на 60 дней при выявлении нарушений, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом устанавливаются особенности лицензирования производства лекарственных препаратов для медицинского применения. В частности, предусмотрены правовые последствия в виде приостановления действия лицензии на производство лекарственных средств и сертификата соответствия производства требованиям правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза (GMP ЕАЭС). Приостановление возможно в случае выявления по результатам оценки соблюдения лицензионных требований грубых нарушений, которые являются критическими либо с существенными несоответствиями. Срок приостановления действия лицензии и сертификата составит до 120 дней с возможностью продления еще на 60 дней для устранения нарушений. В случае неустранения нарушений в установленный срок лицензия и сертификат могут быть аннулированы. Кроме того, закон закрепляет возможность ввоза в Россию образцов лекарств, отобранных в ходе проведения фармацевтических инспекций на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики ЕАЭС. Помимо этого, документом уточняется, что при изготовлении лекарственных препаратов для ветеринарного применения допускается использование фармацевтических субстанций, включенных в государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения. Закрепляется, что при осуществлении лицензионного контроля за производством лекарств внеплановая проверка назначается в течение 72 часов при поступлении сведений о вреде здоровью или о нарушении обязательных требований. При этом контрольный орган обязан сразу уведомить о нарушении прокуратуру по месту проверки.
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бизнес, россия, владимир путин, еаэс
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, ЕАЭС
18:51 04.08.2026 (обновлено: 18:59 04.08.2026)
 
Путин подписал закон о приостановке лицензий на производство лекарств

При грубых нарушениях лицензии могут приостанавливать до 180 дней или аннулировать

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому лицензии на производство лекарств могут быть приостановлены до 120 дней с возможностью продления еще на 60 дней при выявлении нарушений, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом устанавливаются особенности лицензирования производства лекарственных препаратов для медицинского применения. В частности, предусмотрены правовые последствия в виде приостановления действия лицензии на производство лекарственных средств и сертификата соответствия производства требованиям правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза (GMP ЕАЭС).
Приостановление возможно в случае выявления по результатам оценки соблюдения лицензионных требований грубых нарушений, которые являются критическими либо с существенными несоответствиями. Срок приостановления действия лицензии и сертификата составит до 120 дней с возможностью продления еще на 60 дней для устранения нарушений. В случае неустранения нарушений в установленный срок лицензия и сертификат могут быть аннулированы.
Кроме того, закон закрепляет возможность ввоза в Россию образцов лекарств, отобранных в ходе проведения фармацевтических инспекций на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики ЕАЭС.
Помимо этого, документом уточняется, что при изготовлении лекарственных препаратов для ветеринарного применения допускается использование фармацевтических субстанций, включенных в государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения.
Закрепляется, что при осуществлении лицензионного контроля за производством лекарств внеплановая проверка назначается в течение 72 часов при поступлении сведений о вреде здоровью или о нарушении обязательных требований. При этом контрольный орган обязан сразу уведомить о нарушении прокуратуру по месту проверки.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯВладимир ПутинЕАЭС
 
 
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