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Путин разрешил иностранцам сделки с долями в ветропарках, управляемых "Форвард Энерго"

Путин разрешил иностранцам сделки с долями в ветропарках, управляемых "Форвард Энерго" - 04.08.2026, ПРАЙМ

Путин разрешил иностранцам сделки с долями в ветропарках, управляемых "Форвард Энерго"

Президент России Владимир Путин разрешил иностранцам совершать сделки с долями в ветропарках, которыми управляет "Форвард Энерго" (бывшая "Фортум", дочерняя... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T19:00+0300

2026-08-04T19:00+0300

2026-08-04T19:00+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил иностранцам совершать сделки с долями в ветропарках, которыми управляет "Форвард Энерго" (бывшая "Фортум", дочерняя компания финской Fortum в России) в связи с прекращением договора инвестиционного товарищества "Фонд развития ветроэнергетики", следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "Разрешить совершение сделок…, влекущих за собой установление, изменение и (или) прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставные капиталы обществ... в связи с прекращением договора инвестиционного товарищества "Фонд развития ветроэнергетики", - говорится в документе. Отмечается, что речь идет о компаниях "Ветропарки ФРВ", "Восьмой Ветропарк ФРВ", "Двенадцатый Ветропарк ФРВ", "Девятый Ветропарк ФРВ", "Десятый Ветропарк ФРВ", "Одиннадцатый Ветропарк ФРВ", "Пятнадцатый Ветропарк ФРВ", "Седьмой Ветропарк ФРВ", "Четырнадцатый Ветропарк ФРВ", "Шестнадцатый Ветропарк ФРВ", "Шестой Ветропарк ФРВ". Всеми этими обществами управляет ООО "Управляющая компания "Ветроэнергетика", которая принадлежит "Форвард Энерго", следует из данных БИР "Аналитик". Фонд развития ветроэнергетики был создан в 2017 году на паритетной основе "Фортумом" и "Роснано" для инвестирования в ветроэнергетику на территории России. Позднее, в начале 2022 года, фонд прекратил свое существование, а его проекты были переданы в созданное Газпромбанком и "Фортумом" совместное предприятие. Компания "Фортум" сменила название на "Форвард Энерго" летом 2023 года. За несколько месяцев до этого Путин утвердил перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. В него вошли и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% акций "Фортума".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, владимир путин, фортум, fortum, роснано