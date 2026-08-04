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Стучать по арбузу для его проверки бессмысленно, заявили в Роскачестве

Стучать по арбузу для его проверки бессмысленно, заявили в Роскачестве - 04.08.2026, ПРАЙМ

Стучать по арбузу для его проверки бессмысленно, заявили в Роскачестве

Стучать по арбузу для его проверки бессмысленно, поскольку у всех людей разная восприимчивость слуха, заявила замглавы Роскачества Елена Саратцева. | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T15:25+0300

2026-08-04T15:25+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Стучать по арбузу для его проверки бессмысленно, поскольку у всех людей разная восприимчивость слуха, заявила замглавы Роскачества Елена Саратцева. "У всех людей разная восприимчивость слуха, стучать по арбузу сегодня совершенно бессмысленно. В разном возрасте вы по-разному будете даже воспринимать тон", - рассказала она на пресс-конференции во вторник. Кроме того, способ сжать арбуз до хруста не приведет ни к чему хорошему, продолжила она. "Хруст может означать, что рвутся внутренние связи, межклеточный сок начинает вытекать, и те, кто потом будет покупать этот арбуз, не получат достаточно товарный продукт", - подчеркнула Саратцева. Среди признаков, по которым можно выбирать арбуз, она назвала матовый цвет корки - он говорит о том, что арбуз более зрелый. "Но тоже надо обращать внимание на то, чтобы корочка была с четко выраженными полосками", - отметила замглавы Роскачества. Также стоит смотреть на земляное пятно - место, которым арбуз лежал на земле. Чем ярче пятно, тем более зрелый арбуз, добавила Саратцева.

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технологии, общество , роскачество