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Росморречфлот оценил ситуацию с нехваткой специалистов в водном транспорте - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Росморречфлот оценил ситуацию с нехваткой специалистов в водном транспорте
Росморречфлот оценил ситуацию с нехваткой специалистов в водном транспорте - 04.08.2026, ПРАЙМ
Росморречфлот оценил ситуацию с нехваткой специалистов в водном транспорте
Ситуация с нехваткой специалистов в сфере водного транспорта в России постепенно выравнивается благодаря развитию программ подготовки кадров, а также расширению | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T11:20+0300
2026-08-04T11:20+0300
бизнес
россия
росморречфлот
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Ситуация с нехваткой специалистов в сфере водного транспорта в России постепенно выравнивается благодаря развитию программ подготовки кадров, а также расширению сотрудничества вузов с отечественным судоходными компаниями, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. Как сообщал в конце июня замглавы ведомства Константин Анисимов, объем подготовки специалистов в вузах и колледжах при Росморречфлоте достаточен для удовлетворения кадрового спроса отечественных судоходных компаний. Так, в 2026 году в системе Росморречфлота обучаются 57 тысяч человек. "Ситуация постепенно выравнивается благодаря системным мерам: усиливается практико-ориентированная подготовка, расширяется сотрудничество вузов с работодателями, появляются целевые программы поддержки молодых специалистов. Да, в отдельных сегментах сохраняется напряженность, но это скорее маркер роста отрасли, чем ее слабости: флот обновляется, строятся новые суда, открываются новые маршруты, и под эти задачи нужно готовить больше кадров", - пояснили в Росморречфлоте. Там добавили, что при этом отрасль делает ставку на удержание талантов: растет доля целевых договоров, развиваются программы наставничества и карьерного сопровождения выпускников. "По данным национального рейтинга вузов по трудоустройству выпускников, уровень трудоустройства выпускников вузов Росморречфлота стабильно держится на уровне 77% в первый год после выпуска, не считая тех, кто решит продолжить обучение или отправился служить в армию. При этом доля тех, кто в первые 3 года карьеры уходит на работу в зарубежные судоходные компании, оценивается в порядка 20-25%", - заключили в ведомстве.
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бизнес, россия, росморречфлот
Бизнес, РОССИЯ, Росморречфлот
11:20 04.08.2026
 
Росморречфлот оценил ситуацию с нехваткой специалистов в водном транспорте

Росморречфлот: ситуация с нехваткой специалистов в сфере водного транспорта выравнивается

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Ситуация с нехваткой специалистов в сфере водного транспорта в России постепенно выравнивается благодаря развитию программ подготовки кадров, а также расширению сотрудничества вузов с отечественным судоходными компаниями, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
Как сообщал в конце июня замглавы ведомства Константин Анисимов, объем подготовки специалистов в вузах и колледжах при Росморречфлоте достаточен для удовлетворения кадрового спроса отечественных судоходных компаний. Так, в 2026 году в системе Росморречфлота обучаются 57 тысяч человек.
"Ситуация постепенно выравнивается благодаря системным мерам: усиливается практико-ориентированная подготовка, расширяется сотрудничество вузов с работодателями, появляются целевые программы поддержки молодых специалистов. Да, в отдельных сегментах сохраняется напряженность, но это скорее маркер роста отрасли, чем ее слабости: флот обновляется, строятся новые суда, открываются новые маршруты, и под эти задачи нужно готовить больше кадров", - пояснили в Росморречфлоте.
Там добавили, что при этом отрасль делает ставку на удержание талантов: растет доля целевых договоров, развиваются программы наставничества и карьерного сопровождения выпускников.
"По данным национального рейтинга вузов по трудоустройству выпускников, уровень трудоустройства выпускников вузов Росморречфлота стабильно держится на уровне 77% в первый год после выпуска, не считая тех, кто решит продолжить обучение или отправился служить в армию. При этом доля тех, кто в первые 3 года карьеры уходит на работу в зарубежные судоходные компании, оценивается в порядка 20-25%", - заключили в ведомстве.
 
БизнесРОССИЯРосморречфлот
 
 
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