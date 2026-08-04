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Росморречфлот оценил ситуацию с нехваткой специалистов в водном транспорте

Росморречфлот оценил ситуацию с нехваткой специалистов в водном транспорте - 04.08.2026, ПРАЙМ

Росморречфлот оценил ситуацию с нехваткой специалистов в водном транспорте

Ситуация с нехваткой специалистов в сфере водного транспорта в России постепенно выравнивается благодаря развитию программ подготовки кадров, а также расширению | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T11:20+0300

2026-08-04T11:20+0300

2026-08-04T11:20+0300

бизнес

россия

росморречфлот

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Ситуация с нехваткой специалистов в сфере водного транспорта в России постепенно выравнивается благодаря развитию программ подготовки кадров, а также расширению сотрудничества вузов с отечественным судоходными компаниями, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. Как сообщал в конце июня замглавы ведомства Константин Анисимов, объем подготовки специалистов в вузах и колледжах при Росморречфлоте достаточен для удовлетворения кадрового спроса отечественных судоходных компаний. Так, в 2026 году в системе Росморречфлота обучаются 57 тысяч человек. "Ситуация постепенно выравнивается благодаря системным мерам: усиливается практико-ориентированная подготовка, расширяется сотрудничество вузов с работодателями, появляются целевые программы поддержки молодых специалистов. Да, в отдельных сегментах сохраняется напряженность, но это скорее маркер роста отрасли, чем ее слабости: флот обновляется, строятся новые суда, открываются новые маршруты, и под эти задачи нужно готовить больше кадров", - пояснили в Росморречфлоте. Там добавили, что при этом отрасль делает ставку на удержание талантов: растет доля целевых договоров, развиваются программы наставничества и карьерного сопровождения выпускников. "По данным национального рейтинга вузов по трудоустройству выпускников, уровень трудоустройства выпускников вузов Росморречфлота стабильно держится на уровне 77% в первый год после выпуска, не считая тех, кто решит продолжить обучение или отправился служить в армию. При этом доля тех, кто в первые 3 года карьеры уходит на работу в зарубежные судоходные компании, оценивается в порядка 20-25%", - заключили в ведомстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, росморречфлот