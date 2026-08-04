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Надежды на переговоры толкнули рынок вверх, а нефть — вниз - 04.08.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20260804/rynok-871990768.html
Надежды на переговоры толкнули рынок вверх, а нефть — вниз
Надежды на переговоры толкнули рынок вверх, а нефть — вниз - 04.08.2026, ПРАЙМ
Надежды на переговоры толкнули рынок вверх, а нефть — вниз
Индекс Мосбиржи в понедельник прибавил 1,6%, завершив основную торговую сессию на отметке 2262,75 пункта. Индекс РТС вырос на 0,9% до 890,25 пункта. Главным... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T09:18+0300
2026-08-04T09:18+0300
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в понедельник прибавил 1,6%, завершив основную торговую сессию на отметке 2262,75 пункта. Индекс РТС вырос на 0,9% до 890,25 пункта. Главным драйвером для покупок стали надежды на возобновление переговоров по украинскому урегулированию — госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон в ближайшие недели попробует вернуть стороны за стол переговоров. Рынок с готовностью отыгрывал любые намеки на деэскалацию конфликта, проигнорировав падение нефтяных котировок.Котировки Brent упали на 4,8% до 83,7 доллара за баррель. Давление оказали сразу два фактора: решение семи стран ОПЕК+ увеличить квоты на сентябрь на 188 тысяч баррелей в сутки и заявления Дональда Трампа о приостановке ударов по Ирану. Американский президент сообщил, что Тегеран через посредников просит о переговорах, и контуры сделки по открытию Ормузского пролива уже обозначены. Впрочем, официальные лица США позже опровергли начало прямых переговоров, что добавляет рынку нервозности.Рубль на этом фоне ощутимо ослаб: китайский юань поднялся до 11,942 рубля, курс доллара США вырос до 80,98 рубля, евро — до 92,77 рубля. Давление на рубль оказывает сокращение валютной выручки экспортеров на фоне снижения нефтяных цен.Геополитическая ситуация остается в центре внимания инвесторов. С одной стороны, заявления о возможных переговорах по Украине и временная пауза в конфликте США и Ирана создают почву для покупок. С другой, любое опровержение или срыв договоренностей способен быстро развернуть направление движения рынка. Внутренний фон остается противоречивым. Индекс PMI обрабатывающих отраслей в июле поднялся до 50,7 пункта, сигнализируя о слабом, но все же расширении деловой активности. Одновременно с этим Банк России зафиксировал рекордный переток ликвидности в наличные — в июле объем наличных денег в обращении вырос на 643,4 миллиарда рублей. Это усиливает структурный дефицит ликвидности в банковской системе и поддерживает жесткость денежно-кредитных условий. Регулятор также недоволен уровнем резервирования по отдельным кредитам и проводит работу с банками, что может вылиться в дополнительное давление на капитал отдельных игроков."Лента" отчиталась за второй квартал 2026 года: выручка выросла на 28,8% до 341,6 миллиарда рублей благодаря консолидации купленных сетей "Окей", "Реми" и других. Однако EBITDA выросла лишь на 2,9% до 22,8 миллиарда рублей, а чистая прибыль упала на 18,8% до 8 миллиардов рублей.Сегодня в фокусе внимания будет публикация новостного индекса деловой активности от Банка России, финансовые результаты ГК "Базис" по МСФО за первое полугодие. Также рынок продолжит следить за геополитическими новостями и динамикой нефти. Ближайшее сопротивление для индекса Мосбиржи находится на уровне 2285 пунктов, при его пробое возможен рост к 2300 пунктам. Поддержка — 2200 пунктов. Во вторник ожидаем консолидацию в диапазоне 2250–2285 пунктов.Автор: Егор Зиновьев, аналитик "Цифра брокер"
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Егор Зиновьев
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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мнения аналитиков, рынок, торги, сша, иран, мосбиржа, акции, рубль, нефть
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок, Торги, США, ИРАН, Мосбиржа, Акции, рубль, Нефть
09:18 04.08.2026
 
Надежды на переговоры толкнули рынок вверх, а нефть — вниз

Аналитик Зиновьев: индекс Мосбиржи будет консолидироваться в диапазоне 2250–2285 пунктов

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Егор Зиновьев
Егор Зиновьев
аналитик "Цифра брокер"
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в понедельник прибавил 1,6%, завершив основную торговую сессию на отметке 2262,75 пункта. Индекс РТС вырос на 0,9% до 890,25 пункта. Главным драйвером для покупок стали надежды на возобновление переговоров по украинскому урегулированию — госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон в ближайшие недели попробует вернуть стороны за стол переговоров. Рынок с готовностью отыгрывал любые намеки на деэскалацию конфликта, проигнорировав падение нефтяных котировок.
Котировки Brent упали на 4,8% до 83,7 доллара за баррель. Давление оказали сразу два фактора: решение семи стран ОПЕК+ увеличить квоты на сентябрь на 188 тысяч баррелей в сутки и заявления Дональда Трампа о приостановке ударов по Ирану. Американский президент сообщил, что Тегеран через посредников просит о переговорах, и контуры сделки по открытию Ормузского пролива уже обозначены. Впрочем, официальные лица США позже опровергли начало прямых переговоров, что добавляет рынку нервозности.
Рубль на этом фоне ощутимо ослаб: китайский юань поднялся до 11,942 рубля, курс доллара США вырос до 80,98 рубля, евро — до 92,77 рубля. Давление на рубль оказывает сокращение валютной выручки экспортеров на фоне снижения нефтяных цен.
Геополитическая ситуация остается в центре внимания инвесторов. С одной стороны, заявления о возможных переговорах по Украине и временная пауза в конфликте США и Ирана создают почву для покупок. С другой, любое опровержение или срыв договоренностей способен быстро развернуть направление движения рынка. Внутренний фон остается противоречивым. Индекс PMI обрабатывающих отраслей в июле поднялся до 50,7 пункта, сигнализируя о слабом, но все же расширении деловой активности. Одновременно с этим Банк России зафиксировал рекордный переток ликвидности в наличные — в июле объем наличных денег в обращении вырос на 643,4 миллиарда рублей. Это усиливает структурный дефицит ликвидности в банковской системе и поддерживает жесткость денежно-кредитных условий. Регулятор также недоволен уровнем резервирования по отдельным кредитам и проводит работу с банками, что может вылиться в дополнительное давление на капитал отдельных игроков.
"Лента" отчиталась за второй квартал 2026 года: выручка выросла на 28,8% до 341,6 миллиарда рублей благодаря консолидации купленных сетей "Окей", "Реми" и других. Однако EBITDA выросла лишь на 2,9% до 22,8 миллиарда рублей, а чистая прибыль упала на 18,8% до 8 миллиардов рублей.
Сегодня в фокусе внимания будет публикация новостного индекса деловой активности от Банка России, финансовые результаты ГК "Базис" по МСФО за первое полугодие. Также рынок продолжит следить за геополитическими новостями и динамикой нефти. Ближайшее сопротивление для индекса Мосбиржи находится на уровне 2285 пунктов, при его пробое возможен рост к 2300 пунктам. Поддержка — 2200 пунктов. Во вторник ожидаем консолидацию в диапазоне 2250–2285 пунктов.
Автор: Егор Зиновьев, аналитик "Цифра брокер"
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