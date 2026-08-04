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Надежды на переговоры толкнули рынок вверх, а нефть — вниз

Надежды на переговоры толкнули рынок вверх, а нефть — вниз - 04.08.2026, ПРАЙМ

Надежды на переговоры толкнули рынок вверх, а нефть — вниз

Индекс Мосбиржи в понедельник прибавил 1,6%, завершив основную торговую сессию на отметке 2262,75 пункта. Индекс РТС вырос на 0,9% до 890,25 пункта. Главным... | 04.08.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в понедельник прибавил 1,6%, завершив основную торговую сессию на отметке 2262,75 пункта. Индекс РТС вырос на 0,9% до 890,25 пункта. Главным драйвером для покупок стали надежды на возобновление переговоров по украинскому урегулированию — госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон в ближайшие недели попробует вернуть стороны за стол переговоров. Рынок с готовностью отыгрывал любые намеки на деэскалацию конфликта, проигнорировав падение нефтяных котировок.Котировки Brent упали на 4,8% до 83,7 доллара за баррель. Давление оказали сразу два фактора: решение семи стран ОПЕК+ увеличить квоты на сентябрь на 188 тысяч баррелей в сутки и заявления Дональда Трампа о приостановке ударов по Ирану. Американский президент сообщил, что Тегеран через посредников просит о переговорах, и контуры сделки по открытию Ормузского пролива уже обозначены. Впрочем, официальные лица США позже опровергли начало прямых переговоров, что добавляет рынку нервозности.Рубль на этом фоне ощутимо ослаб: китайский юань поднялся до 11,942 рубля, курс доллара США вырос до 80,98 рубля, евро — до 92,77 рубля. Давление на рубль оказывает сокращение валютной выручки экспортеров на фоне снижения нефтяных цен.Геополитическая ситуация остается в центре внимания инвесторов. С одной стороны, заявления о возможных переговорах по Украине и временная пауза в конфликте США и Ирана создают почву для покупок. С другой, любое опровержение или срыв договоренностей способен быстро развернуть направление движения рынка. Внутренний фон остается противоречивым. Индекс PMI обрабатывающих отраслей в июле поднялся до 50,7 пункта, сигнализируя о слабом, но все же расширении деловой активности. Одновременно с этим Банк России зафиксировал рекордный переток ликвидности в наличные — в июле объем наличных денег в обращении вырос на 643,4 миллиарда рублей. Это усиливает структурный дефицит ликвидности в банковской системе и поддерживает жесткость денежно-кредитных условий. Регулятор также недоволен уровнем резервирования по отдельным кредитам и проводит работу с банками, что может вылиться в дополнительное давление на капитал отдельных игроков."Лента" отчиталась за второй квартал 2026 года: выручка выросла на 28,8% до 341,6 миллиарда рублей благодаря консолидации купленных сетей "Окей", "Реми" и других. Однако EBITDA выросла лишь на 2,9% до 22,8 миллиарда рублей, а чистая прибыль упала на 18,8% до 8 миллиардов рублей.Сегодня в фокусе внимания будет публикация новостного индекса деловой активности от Банка России, финансовые результаты ГК "Базис" по МСФО за первое полугодие. Также рынок продолжит следить за геополитическими новостями и динамикой нефти. Ближайшее сопротивление для индекса Мосбиржи находится на уровне 2285 пунктов, при его пробое возможен рост к 2300 пунктам. Поддержка — 2200 пунктов. Во вторник ожидаем консолидацию в диапазоне 2250–2285 пунктов.Автор: Егор Зиновьев, аналитик "Цифра брокер"

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мнения аналитиков, рынок, торги, сша, иран, мосбиржа, акции, рубль, нефть