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Российский рынок акций снижается в рамках коррекции

Российский рынок акций снижается в рамках коррекции - 04.08.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается в рамках коррекции

Российский рынок акций снижается днем во вторник в рамках коррекции, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T15:31+0300

2026-08-04T15:31+0300

2026-08-04T15:45+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается днем во вторник в рамках коррекции, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.00 мск снижался на 1,09%, до 2 238 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 3,68%, до 80,69 доллара за баррель. "Снижение рынка выглядит в первую очередь коррекционным - за последние две недели индекс Мосбиржи восстановился почти на 20%, и после такого движения инвесторы проявляют осторожность в условиях геополитической напряженности. При этом поддержку рынку оказывают приход дивидендов ряда крупных компаний, а также ослабление рубля", - комментирует Сергей Кауфман из ФГ "Финам". "Банковский сектор остается в фокусе инвесторов на фоне рекордных дивидендных выплат Сбербанка. Общая сумма выплат, утвержденная годовым общим собранием, составила рекордные 850,2 миллиарда рублей – по 37,64 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа капитал". Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста - акции "Соллерса" (+8,05%), Московского кредитного банка (+1,41%), "Циана" (+1,40%), префы "Сбербанка (префы растут на 1,09%, обыкновенные акции - на 1,03%). "Драйвером роста акций производителя автомобилей "Соллерс", возможно, сегодня выступают данные "Ассоциации европейского бизнеса" о том, что в июле автомобильный рынок России вырос на 0,3%. Это не самая лучшая динамика, но она показывает, что российский авторынок постепенно восстанавливается ", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedome Global. В лидерах снижения - акции "М.Видео" (−3,72%), ОВК (−3,55%), "СПБ Биржи" (−3,54%), "Самолета (−3,21%) и "Мечела" (−3,13%). "Акции "Объединенной вагонной компании" снижаются сильнее рынка без новостей, но, возможно, на падение капитализации этой компании влияет недавно вышедшая бухгалтерская отчетность по РСБУ за первое полугодие 2026 года, показавшая снижение выручки на 7% год к году и одновременный рост чистой прибыли в годовом выражении за счет разовых факторов", - отметила Мильчакова. Прогнозы Мильчакова ожидает, что до конца дня индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 2240–2290 пунктов. "В целом позитивный импульс для восстановления индекса Мосбиржи в направлении 2300 пунктов пока сохраняется, тем не менее на данном этапе индекс может перейти к консолидации вблизи сложившихся уровней", - прогнозирует Александр Дудников из "Цифра брокер".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, акции, сергей кауфман, мосбиржа, сбербанк, финам