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Чистая прибыль Saudi Aramco за полугодие выросла на 34%
Чистая прибыль Saudi Aramco за полугодие выросла на 34% - 04.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Saudi Aramco за полугодие выросла на 34%
Чистая прибыль нефтегазовой госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco выросла за прошлое полугодие на 34% в годовом выражении, до 65,229 миллиарда долларов,... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T11:16+0300
2026-08-04T11:16+0300
2026-08-04T11:16+0300
нефть
бизнес
саудовская аравия
saudi aramco
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль нефтегазовой госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco выросла за прошлое полугодие на 34% в годовом выражении, до 65,229 миллиарда долларов, следует из сообщения компании. Капитальные затраты увеличились на 2%, до 25,265 миллиарда долларов. Свободный денежный поток составил 30,897 миллиарда долларов, что на 10% меньше, чем годом ранее. Средняя цена реализации нефти выросла до 90,1 доллара за баррель с 71,5 доллара в первом полугодии 2025 года.
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нефть, бизнес, саудовская аравия, saudi aramco
Нефть, Бизнес, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Saudi Aramco
Чистая прибыль Saudi Aramco за полугодие выросла на 34%
Чистая прибыль Saudi Aramco за полугодие выросла на 34%, до 65,229 миллиарда долларов
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль нефтегазовой госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco выросла за прошлое полугодие на 34% в годовом выражении, до 65,229 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.
Капитальные затраты увеличились на 2%, до 25,265 миллиарда долларов. Свободный денежный поток составил 30,897 миллиарда долларов, что на 10% меньше, чем годом ранее.
Средняя цена реализации нефти выросла до 90,1 доллара за баррель с 71,5 доллара в первом полугодии 2025 года.