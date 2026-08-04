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Чистая прибыль Saudi Aramco за полугодие выросла на 34%

Чистая прибыль Saudi Aramco за полугодие выросла на 34% - 04.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Saudi Aramco за полугодие выросла на 34%

Чистая прибыль нефтегазовой госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco выросла за прошлое полугодие на 34% в годовом выражении, до 65,229 миллиарда долларов,... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T11:16+0300

2026-08-04T11:16+0300

2026-08-04T11:16+0300

нефть

бизнес

саудовская аравия

saudi aramco

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль нефтегазовой госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco выросла за прошлое полугодие на 34% в годовом выражении, до 65,229 миллиарда долларов, следует из сообщения компании. Капитальные затраты увеличились на 2%, до 25,265 миллиарда долларов. Свободный денежный поток составил 30,897 миллиарда долларов, что на 10% меньше, чем годом ранее. Средняя цена реализации нефти выросла до 90,1 доллара за баррель с 71,5 доллара в первом полугодии 2025 года.

саудовская аравия

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нефть, бизнес, саудовская аравия, saudi aramco