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Экс-аналитик ЦБ Турции исключил снижение учетной ставки в сентябре

Экс-аналитик ЦБ Турции исключил снижение учетной ставки в сентябре - 04.08.2026, ПРАЙМ

Экс-аналитик ЦБ Турции исключил снижение учетной ставки в сентябре

Центральный банк Турции, вероятнее всего, не сможет снизить ставку рефинансирования на заседании 10 сентября, несмотря на замедление годовой инфляции, заявил... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T12:02+0300

2026-08-04T12:02+0300

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АНКАРА, 4 авг - ПРАЙМ. Центральный банк Турции, вероятнее всего, не сможет снизить ставку рефинансирования на заседании 10 сентября, несмотря на замедление годовой инфляции, заявил РИА Новости бывший аналитик турецкого регулятора Онур Дашдемир. По данным Турецкого института статистики (TÜİK), в июле индекс потребительских цен в стране вырос на 1,78%, а годовая инфляция замедлилась до 31,75%. Независимые экономисты традиционно оценивают рост стоимости жизни в стране значительно выше официальных показателей, в частности, группа экономистов ENAG подсчитала ее на уровне 50,49%. "Июльская инфляция не дает оснований для более мягкой денежно-кредитной политики. С учетом сохраняющегося давления со стороны цен на продовольствие и услуги я не ожидаю снижения ставки на заседании 10 сентября", — сказал собеседник агентства. По его словам, опубликованные TÜİK данные соответствуют ожиданиям регулятора, который ранее предупреждал о возможном временном ускорении месячной инфляции в июле. Дашдемир отметил, что годовая инфляция в Турции снизилась до 31,75% с 32,11% месяцем ранее, однако месячный рост цен составил 1,78%, что не позволяет говорить об устойчивом ослаблении инфляционного давления. По его словам, наибольший вклад в июльскую инфляцию внесли продукты питания и транспорт. Цены на свежие овощи и фрукты выросли за месяц на 5,39%, став одним из ключевых факторов ускорения роста цен. Экономист также напомнил, что 13 августа Центральный банк Турции представит третий в этом году инфляционный отчет, который станет ориентиром для оценки дальнейшей его политики перед сентябрьским заседанием. Центральный банк Турции по итогам заседания 23 июля сохранил учетную ставку на уровне 37%, несмотря на замедление инфляции в июне. Он сохранял ее и по итогам предыдущих трех заседаний.

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финансы, мировая экономика, турция, центральные банки, центральный банк