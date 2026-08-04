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Аналитик: у ЦБ Турции нет объективных причин откладывать снижение ставки - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Аналитик: у ЦБ Турции нет объективных причин откладывать снижение ставки
Аналитик: у ЦБ Турции нет объективных причин откладывать снижение ставки - 04.08.2026, ПРАЙМ
Аналитик: у ЦБ Турции нет объективных причин откладывать снижение ставки
У Центрального банка Турции нет объективных причин откладывать снижение ставки рефинансирования, поскольку реальные кредитные ставки остаются заметными даже с... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T13:02+0300
2026-08-04T13:02+0300
финансы
банки
экономика
турция
центральные банки
центральный банк
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АНКАРА, 4 авг - ПРАЙМ. У Центрального банка Турции нет объективных причин откладывать снижение ставки рефинансирования, поскольку реальные кредитные ставки остаются заметными даже с учетом высокой инфляции, заявила РИА Новости турецкий финансовый аналитик Озлем Текиндор. "При нынешних макроэкономических показателях пространство для дальнейшего снижения ставки существует. Поэтому главный вопрос сегодня не в том, можно ли ее снизить, а в том, почему некоторые участники рынка считают, что этого делать не следует", — сказала собеседница агентства. Так, по данным Турецкого института статистики (TÜİK), в июле индекс потребительских цен в стране вырос на 1,78%, а годовая инфляция замедлилась до 31,75%. Независимые экономисты традиционно оценивают рост стоимости жизни в стране значительно выше официальных показателей, в частности, группа экономистов ENAG подсчитала ее на уровне 50,49%. Центральный банк Турции по итогам заседания 23 июля сохранил учетную ставку на уровне 37%, несмотря на замедление инфляции в июне. Он сохранял ее и по итогам предыдущих трех заседаний. Очередное заседание регулятора состоится 10 сентября. По словам Текиндор, при ожидаемой учетной ставке на уровне 35% и прогнозе годовой инфляции около 30% реальная ставка сохранится на уровне примерно 12,5%, что, по ее мнению, остается достаточно высоким показателем. Текиндор отметила, что даже после уплаты налогов реальная доходность составит около 6,2%, а с учетом ожидаемой динамики курса лиры чистая доходность в долларовом выражении может достичь 13,2%. По мнению аналитика, при таких условиях Центральный банк Турции сможет без существенных рисков снизить ставку до 35%, а при благоприятном развитии ситуации — даже до 34%. Эксперт добавила, что текущая дискуссия должна быть сосредоточена не на возможности смягчения кредитно-денежной политики как таковой, а на том, действительно ли сохраняются экономические основания для удержания стоимости заимствований на нынешнем уровне.
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финансы, банки, турция, центральные банки, центральный банк
Финансы, Банки, Экономика, ТУРЦИЯ, центральные банки, Центральный банк
13:02 04.08.2026
 
Аналитик: у ЦБ Турции нет объективных причин откладывать снижение ставки

Аналитик Текиндор: у ЦБ Турции нет причин откладывать снижение ставки рефинансирования

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АНКАРА, 4 авг - ПРАЙМ. У Центрального банка Турции нет объективных причин откладывать снижение ставки рефинансирования, поскольку реальные кредитные ставки остаются заметными даже с учетом высокой инфляции, заявила РИА Новости турецкий финансовый аналитик Озлем Текиндор.
"При нынешних макроэкономических показателях пространство для дальнейшего снижения ставки существует. Поэтому главный вопрос сегодня не в том, можно ли ее снизить, а в том, почему некоторые участники рынка считают, что этого делать не следует", — сказала собеседница агентства.
Так, по данным Турецкого института статистики (TÜİK), в июле индекс потребительских цен в стране вырос на 1,78%, а годовая инфляция замедлилась до 31,75%. Независимые экономисты традиционно оценивают рост стоимости жизни в стране значительно выше официальных показателей, в частности, группа экономистов ENAG подсчитала ее на уровне 50,49%.
Центральный банк Турции по итогам заседания 23 июля сохранил учетную ставку на уровне 37%, несмотря на замедление инфляции в июне. Он сохранял ее и по итогам предыдущих трех заседаний. Очередное заседание регулятора состоится 10 сентября.
По словам Текиндор, при ожидаемой учетной ставке на уровне 35% и прогнозе годовой инфляции около 30% реальная ставка сохранится на уровне примерно 12,5%, что, по ее мнению, остается достаточно высоким показателем.
Текиндор отметила, что даже после уплаты налогов реальная доходность составит около 6,2%, а с учетом ожидаемой динамики курса лиры чистая доходность в долларовом выражении может достичь 13,2%.
По мнению аналитика, при таких условиях Центральный банк Турции сможет без существенных рисков снизить ставку до 35%, а при благоприятном развитии ситуации — даже до 34%.
Эксперт добавила, что текущая дискуссия должна быть сосредоточена не на возможности смягчения кредитно-денежной политики как таковой, а на том, действительно ли сохраняются экономические основания для удержания стоимости заимствований на нынешнем уровне.
 
ЭкономикаФинансыБанкиТУРЦИЯцентральные банкиЦентральный банк
 
 
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