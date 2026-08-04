https://1prime.ru/20260804/tsb-872006794.html

Аналитик: у ЦБ Турции нет объективных причин откладывать снижение ставки

Аналитик: у ЦБ Турции нет объективных причин откладывать снижение ставки - 04.08.2026, ПРАЙМ

Аналитик: у ЦБ Турции нет объективных причин откладывать снижение ставки

У Центрального банка Турции нет объективных причин откладывать снижение ставки рефинансирования, поскольку реальные кредитные ставки остаются заметными даже с... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T13:02+0300

2026-08-04T13:02+0300

2026-08-04T13:02+0300

финансы

банки

экономика

турция

центральные банки

центральный банк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872006794.jpg?1785837774

АНКАРА, 4 авг - ПРАЙМ. У Центрального банка Турции нет объективных причин откладывать снижение ставки рефинансирования, поскольку реальные кредитные ставки остаются заметными даже с учетом высокой инфляции, заявила РИА Новости турецкий финансовый аналитик Озлем Текиндор. "При нынешних макроэкономических показателях пространство для дальнейшего снижения ставки существует. Поэтому главный вопрос сегодня не в том, можно ли ее снизить, а в том, почему некоторые участники рынка считают, что этого делать не следует", — сказала собеседница агентства. Так, по данным Турецкого института статистики (TÜİK), в июле индекс потребительских цен в стране вырос на 1,78%, а годовая инфляция замедлилась до 31,75%. Независимые экономисты традиционно оценивают рост стоимости жизни в стране значительно выше официальных показателей, в частности, группа экономистов ENAG подсчитала ее на уровне 50,49%. Центральный банк Турции по итогам заседания 23 июля сохранил учетную ставку на уровне 37%, несмотря на замедление инфляции в июне. Он сохранял ее и по итогам предыдущих трех заседаний. Очередное заседание регулятора состоится 10 сентября. По словам Текиндор, при ожидаемой учетной ставке на уровне 35% и прогнозе годовой инфляции около 30% реальная ставка сохранится на уровне примерно 12,5%, что, по ее мнению, остается достаточно высоким показателем. Текиндор отметила, что даже после уплаты налогов реальная доходность составит около 6,2%, а с учетом ожидаемой динамики курса лиры чистая доходность в долларовом выражении может достичь 13,2%. По мнению аналитика, при таких условиях Центральный банк Турции сможет без существенных рисков снизить ставку до 35%, а при благоприятном развитии ситуации — даже до 34%. Эксперт добавила, что текущая дискуссия должна быть сосредоточена не на возможности смягчения кредитно-денежной политики как таковой, а на том, действительно ли сохраняются экономические основания для удержания стоимости заимствований на нынешнем уровне.

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, турция, центральные банки, центральный банк