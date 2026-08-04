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Турция намерена снизить зависимость от импорта нефти из Ирака

Турция намерена снизить зависимость от импорта нефти из Ирака - 04.08.2026, ПРАЙМ

Турция намерена снизить зависимость от импорта нефти из Ирака

Турция считает стратегическим расширение энергетического сотрудничества с Ираком и намерена снижать зависимость от импорта энергоресурсов за счет внутренних и... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T21:53+0300

2026-08-04T21:53+0300

2026-08-04T22:04+0300

энергетика

нефть

экономика

турция

ирак

анкара

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АНКАРА, 4 авг - ПРАЙМ. Турция считает стратегическим расширение энергетического сотрудничества с Ираком и намерена снижать зависимость от импорта энергоресурсов за счет внутренних и зарубежных проектов, заявил министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар. Первого августа Ирак и Турция подписали соглашение о транспортировке и перевалке иракской сырой нефти по нефтепроводу до порта Джейхан. Документ предусматривает минимальный объем прокачки на уровне 750 тысяч баррелей в сутки. "Турция должна обязательно снизить свою зависимость от внешних поставок энергоресурсов", — заявил Байрактар в интервью телеканалу TRT Haber. Министр отметил, что июль стал особенно насыщенным месяцем в отношениях Анкары и Багдада. По его словам, подписанные на прошлой неделе соглашения придали двустороннему сотрудничеству юридическую основу и открыли новый этап взаимодействия. Байрактар подчеркнул, что договоренности были достигнуты в условиях нарастающей глобальной нестабильности. По его оценке, мир вступает в период постоянных конфликтов, а энергетическая инфраструктура становится одной из главных целей в современных кризисах. Министр напомнил о поставленной ранее цели превратить государственную компанию Turkish Petroleum в производителя объемом около миллиона баррелей нефти в сутки. По словам Байрактара, часть этого объема должна обеспечиваться за счет проектов за пределами Турции, а соглашения по Киркуку являются одним из элементов этой стратегии. Министр добавил, что наряду с проектами в Киркуке важную роль играют договоренности по нефтепроводам и другие совместные инициативы, которые способны вывести турецко-иракское энергетическое сотрудничество на стратегический уровень. По его словам, реализуемые проекты принесут выгоду не только Турции и Ираку, но и будут способствовать укреплению региональной энергетической безопасности и стабильности мировых энергетических рынков.

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нефть, турция, ирак, анкара