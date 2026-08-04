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В части города Сумы на северо-востоке Украины пропал свет, пишут СМИ - 04.08.2026, ПРАЙМ
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В части города Сумы на северо-востоке Украины пропал свет, пишут СМИ
В части города Сумы на северо-востоке Украины пропал свет, пишут СМИ - 04.08.2026, ПРАЙМ
В части города Сумы на северо-востоке Украины пропал свет, пишут СМИ
В части города Сумы на северо-востоке Украины отсутствуют свет и водоснабжение, сообщает украинский телеканал "Общественное". | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T09:30+0300
2026-08-04T09:35+0300
энергетика
сумы
украина
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. В части города Сумы на северо-востоке Украины отсутствуют свет и водоснабжение, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В части Сум нет света и водоснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Информация о причинах не уточняется. В свою очередь городское коммунальное предприятие "Электроавтотранс" сообщило в своем Telegram-канале о приостановке движения троллейбусов в связи с обесточиванием. В сообщении говорится, что троллейбусы с автономным ходом следуют с нарушением графика движения.
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192
40
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сумы, украина
Энергетика, Сумы, УКРАИНА
09:30 04.08.2026 (обновлено: 09:35 04.08.2026)
 
В части города Сумы на северо-востоке Украины пропал свет, пишут СМИ

"Общественное": в части города Сумы на северо-востоке Украины нет света и водоснабжения

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. В части города Сумы на северо-востоке Украины отсутствуют свет и водоснабжение, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В части Сум нет света и водоснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Информация о причинах не уточняется.
В свою очередь городское коммунальное предприятие "Электроавтотранс" сообщило в своем Telegram-канале о приостановке движения троллейбусов в связи с обесточиванием. В сообщении говорится, что троллейбусы с автономным ходом следуют с нарушением графика движения.
 
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