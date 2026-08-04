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Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,95 рубля
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,95 рубля - 04.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,95 рубля
Курс рубля в начале торгов вторника символически снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,95 рубля, следует из данных Московской биржи. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T10:24+0300
2026-08-04T10:24+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника символически снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,95 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию, до 11,95 рубля.
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рынок, юань, рубль, валюта, торги, мосбиржа, курсы валют
Китайский юань, Рынок, юань, рубль, валюта, Торги, Мосбиржа, Курсы валют
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,95 рубля
Курс юаня на Мосбирже вырос на копейку по отношению к предыдущему закрытию, до 11,95 рубля