https://1prime.ru/20260804/yuan-871994845.html

Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,95 рубля

Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,95 рубля - 04.08.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,95 рубля

Курс рубля в начале торгов вторника символически снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,95 рубля, следует из данных Московской биржи. | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T10:24+0300

2026-08-04T10:24+0300

2026-08-04T10:24+0300

китайский юань

рынок

юань

рубль

валюта

торги

мосбиржа

курсы валют

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_38e6613b0b547bd93347579b58b4fe40.jpg

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника символически снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,95 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию, до 11,95 рубля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, юань, рубль, валюта, торги, мосбиржа, курсы валют