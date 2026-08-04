Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Подписан закон, вводящий демпфер при импорте дизтоплива - 04.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260804/zakon-872021202.html
Подписан закон, вводящий демпфер при импорте дизтоплива
Подписан закон, вводящий демпфер при импорте дизтоплива - 04.08.2026, ПРАЙМ
Подписан закон, вводящий демпфер при импорте дизтоплива
Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий демпферный механизм, предусматривающий субсидию бизнесу из бюджета РФ, на импортное дизельное... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T17:59+0300
2026-08-04T18:40+0300
энергетика
экономика
бизнес
рф
индия
сингапур
владимир путин
алексей сазанов
еаэс
нпз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872021202.jpg?1785858053
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий демпферный механизм, предусматривающий субсидию бизнесу из бюджета РФ, на импортное дизельное топливо, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ вносит в Налоговый кодекс изменения, вводящие выплату субсидии при импорте дизельного топлива из-за рубежа (импортный демпфер). Государство будет компенсировать разницу между ценой импортной альтернативы (цена топлива с доставкой из Индии или Сингапура) и внутренней оптовой ценой, если импортное топливо будет дороже российского. А при ввозе дизельного топлива из Белоруссии коэффициент компенсации повышается до 0,9. Импортный демпфер на дизтопливо будет действовать лишь в случае установления правительством РФ запрета на экспорт дизельного топлива, средних дистиллятов и авиационного керосина. А если этот запрет снимается, то и демпфер перестает работать. Кроме того, на период с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года предусматривается выплата демпфера по средним дистиллятам, реализуемым на внутреннем рынке. В России уже действует демпфер при импорте бензина уполномоченными организациями, перечень которых определяет правительство. Причем при импорте бензина из стран ЕАЭС норматив возмещения увеличен с 0,68 до 0,9, а из других стран - определяется исходя из цены на Аи-92 на рынке Индии и затрат на его доставку из ее морских портов. Законом также уточняется условие о минимальной доли реализации топлива на биржевых торгах, невыполнение которого обнуляет ставку акциза на нефтяное сырье. Правительство РФ будет определять случаи, когда норматив продажи топлива на бирже станет учитывать и объемы его реализации по прямым договорам уполномоченным поставщикам вне биржи. Речь идет о случаях, когда такие поставщики закупают топливо непосредственно на НПЗ, пояснял ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. Все данные новации будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июля 2026 года. Член комитета Госдумы по контролю Дмитрий Скриванов ранее заявил РИА Новости, что людям не так важно, как называется тот или иной налоговый механизм, так как речь идет о системе, которая помогает сохранить стабильные поставки топлива на внутренний рынок даже в периоды, когда продавать его за рубеж выгоднее. Он добавил, что это позволит снизить риски дефицита, сдержать рост транспортных расходов и создать условия для стабильной работы предприятий, и именно на это и направлены данные изменения. Кабмин также наделяется полномочиями по установлению особенностей таможенного контроля, позволяющих не проводить контроль после выпуска товаров в отношении участников эксперимента по таможенному мониторингу. Это повысит привлекательность такого мониторинга для участников внешнеэкономической деятельности и расширит количество участников эксперимента. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, а полномочие правительства по установлению особенностей таможенного контроля начнет действовать через 30 дней после такой публикации.
рф
индия
сингапур
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, рф, индия, сингапур, владимир путин, алексей сазанов, еаэс, нпз, госдума
Энергетика, Экономика, Бизнес, РФ, ИНДИЯ, СИНГАПУР, Владимир Путин, Алексей Сазанов, ЕАЭС, НПЗ, Госдума
17:59 04.08.2026 (обновлено: 18:40 04.08.2026)
 
Подписан закон, вводящий демпфер при импорте дизтоплива

Путин подписал закон, вводящий демпфер при импорте дизтоплива по аналогии с бензином

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий демпферный механизм, предусматривающий субсидию бизнесу из бюджета РФ, на импортное дизельное топливо, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ вносит в Налоговый кодекс изменения, вводящие выплату субсидии при импорте дизельного топлива из-за рубежа (импортный демпфер). Государство будет компенсировать разницу между ценой импортной альтернативы (цена топлива с доставкой из Индии или Сингапура) и внутренней оптовой ценой, если импортное топливо будет дороже российского. А при ввозе дизельного топлива из Белоруссии коэффициент компенсации повышается до 0,9.
Импортный демпфер на дизтопливо будет действовать лишь в случае установления правительством РФ запрета на экспорт дизельного топлива, средних дистиллятов и авиационного керосина. А если этот запрет снимается, то и демпфер перестает работать. Кроме того, на период с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года предусматривается выплата демпфера по средним дистиллятам, реализуемым на внутреннем рынке.
В России уже действует демпфер при импорте бензина уполномоченными организациями, перечень которых определяет правительство. Причем при импорте бензина из стран ЕАЭС норматив возмещения увеличен с 0,68 до 0,9, а из других стран - определяется исходя из цены на Аи-92 на рынке Индии и затрат на его доставку из ее морских портов.
Законом также уточняется условие о минимальной доли реализации топлива на биржевых торгах, невыполнение которого обнуляет ставку акциза на нефтяное сырье. Правительство РФ будет определять случаи, когда норматив продажи топлива на бирже станет учитывать и объемы его реализации по прямым договорам уполномоченным поставщикам вне биржи.
Речь идет о случаях, когда такие поставщики закупают топливо непосредственно на НПЗ, пояснял ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. Все данные новации будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июля 2026 года.
Член комитета Госдумы по контролю Дмитрий Скриванов ранее заявил РИА Новости, что людям не так важно, как называется тот или иной налоговый механизм, так как речь идет о системе, которая помогает сохранить стабильные поставки топлива на внутренний рынок даже в периоды, когда продавать его за рубеж выгоднее. Он добавил, что это позволит снизить риски дефицита, сдержать рост транспортных расходов и создать условия для стабильной работы предприятий, и именно на это и направлены данные изменения.
Кабмин также наделяется полномочиями по установлению особенностей таможенного контроля, позволяющих не проводить контроль после выпуска товаров в отношении участников эксперимента по таможенному мониторингу. Это повысит привлекательность такого мониторинга для участников внешнеэкономической деятельности и расширит количество участников эксперимента.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, а полномочие правительства по установлению особенностей таможенного контроля начнет действовать через 30 дней после такой публикации.
 
ЭнергетикаЭкономикаБизнесРФИНДИЯСИНГАПУРВладимир ПутинАлексей СазановЕАЭСНПЗГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала