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Подписан закон, вводящий демпфер при импорте дизтоплива

Подписан закон, вводящий демпфер при импорте дизтоплива - 04.08.2026, ПРАЙМ

Подписан закон, вводящий демпфер при импорте дизтоплива

Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий демпферный механизм, предусматривающий субсидию бизнесу из бюджета РФ, на импортное дизельное... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T17:59+0300

2026-08-04T17:59+0300

2026-08-04T18:40+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий демпферный механизм, предусматривающий субсидию бизнесу из бюджета РФ, на импортное дизельное топливо, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ вносит в Налоговый кодекс изменения, вводящие выплату субсидии при импорте дизельного топлива из-за рубежа (импортный демпфер). Государство будет компенсировать разницу между ценой импортной альтернативы (цена топлива с доставкой из Индии или Сингапура) и внутренней оптовой ценой, если импортное топливо будет дороже российского. А при ввозе дизельного топлива из Белоруссии коэффициент компенсации повышается до 0,9. Импортный демпфер на дизтопливо будет действовать лишь в случае установления правительством РФ запрета на экспорт дизельного топлива, средних дистиллятов и авиационного керосина. А если этот запрет снимается, то и демпфер перестает работать. Кроме того, на период с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года предусматривается выплата демпфера по средним дистиллятам, реализуемым на внутреннем рынке. В России уже действует демпфер при импорте бензина уполномоченными организациями, перечень которых определяет правительство. Причем при импорте бензина из стран ЕАЭС норматив возмещения увеличен с 0,68 до 0,9, а из других стран - определяется исходя из цены на Аи-92 на рынке Индии и затрат на его доставку из ее морских портов. Законом также уточняется условие о минимальной доли реализации топлива на биржевых торгах, невыполнение которого обнуляет ставку акциза на нефтяное сырье. Правительство РФ будет определять случаи, когда норматив продажи топлива на бирже станет учитывать и объемы его реализации по прямым договорам уполномоченным поставщикам вне биржи. Речь идет о случаях, когда такие поставщики закупают топливо непосредственно на НПЗ, пояснял ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. Все данные новации будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июля 2026 года. Член комитета Госдумы по контролю Дмитрий Скриванов ранее заявил РИА Новости, что людям не так важно, как называется тот или иной налоговый механизм, так как речь идет о системе, которая помогает сохранить стабильные поставки топлива на внутренний рынок даже в периоды, когда продавать его за рубеж выгоднее. Он добавил, что это позволит снизить риски дефицита, сдержать рост транспортных расходов и создать условия для стабильной работы предприятий, и именно на это и направлены данные изменения. Кабмин также наделяется полномочиями по установлению особенностей таможенного контроля, позволяющих не проводить контроль после выпуска товаров в отношении участников эксперимента по таможенному мониторингу. Это повысит привлекательность такого мониторинга для участников внешнеэкономической деятельности и расширит количество участников эксперимента. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, а полномочие правительства по установлению особенностей таможенного контроля начнет действовать через 30 дней после такой публикации.

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бизнес, рф, индия, сингапур, владимир путин, алексей сазанов, еаэс, нпз, госдума