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Символический рост. Чего ждет рынок? - 05.08.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260805/aktsii-872031937.html
Символический рост. Чего ждет рынок?
Символический рост. Чего ждет рынок? - 05.08.2026, ПРАЙМ
Символический рост. Чего ждет рынок?
Индекс Мосбиржи завершил основную торговую сессию вторника символическим ростом на 0,29%, поднявшись до 2269,23 пункта. Индекс РТС, напротив, просел на 1,02% до | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T08:52+0300
2026-08-05T08:52+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
торги
мосбиржа
алроса
нефть
акции
доллар сша
юань
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи завершил основную торговую сессию вторника символическим ростом на 0,29%, поднявшись до 2269,23 пункта. Индекс РТС, напротив, просел на 1,02% до 881,14 пункта на фоне ослабления рубля. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI прибавил 0,30%, достигнув 115,21 пункта.Доллар США подешевел на 0,20% до 80,72 рубля, юань — на 0,14% до 11,93 рубля. Основное давление на рубль оказывает снижение предложения иностранной валюты на внутреннем рынке из-за сужения экспортной выручки: именно в августе начинают поступать июньские платежи, когда снизились цены на нефть (баррель Urals подешевела с 94,87-86,52 доллара в апреле-мае до 63,52 доллара), металлы и удобрения. При этом летом традиционно повышается рост импорта услуг, в первую очередь туристических, что провоцирует дефицит ликвидности. Мы полагаем, что в краткосрочной перспективе рубль продолжит оставаться вблизи 80 рублей за один доллар США с попытками к ослаблению в направлении 85 рублей.Котировки нефти марки Brent падали на 5,17% до 79,74 доллара за баррель на заявлениях Дональда Трампа о возможной сделке с Ираном по открытию Ормузского пролива, но к вечеру цена отскочила выше 84 долларов на фоне отрицаний Тегерана о ведении прямых переговоров с США. Впрочем, сам Трамп допускает возобновление ударов при отсутствии соглашения. Эта двойственность заставляет рынок метаться между надеждами на деэскалацию и страхами перед новым витком конфликта. Рынок остается дефицитным, поэтому справедливая стоимость бочки Brent находится не ниже 80 долларов, но балом продолжит править новостной фон и повышенная волатильность.Гендиректор "Алросы" на встрече с президентом сообщил о сокращении 25% валовых затрат на сумму 65 миллиардов рублей. При этом "Алроса" не останавливает ключевые проекты развития, включая "Мир Глубокий". Алмазная отрасль переживает глубочайший кризис из-за конкуренции с синтетическими камнями, но жесткая оптимизация издержек поддерживает финансовую устойчивость. Мы полагаем, что бумаги отыгрывают улучшение операционной эффективности, однако для разворота долгосрочного тренда нужны сигналы восстановления спроса на природные алмазы. Мы по-прежнему сохраняем осторожный взгляд на акции компании.Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2200–2300 пунктов с попытками протестировать верхнюю границу диапазона, но для уверенного закрепления выше потребуются веские драйверы, которые пока не прослеживаются.Автор: Наталия Пырьева, глава аналитического департамента "Цифра брокер"
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Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/06/0a/870673988_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_d1e11db297b299f9f2986080799e3230.jpg
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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40
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мнения аналитиков, рынок, торги, мосбиржа, алроса, нефть, акции, доллар сша, юань, валюта
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок, Торги, Мосбиржа, Алроса, Нефть, Акции, Доллар США, юань, валюта
08:52 05.08.2026
 
Символический рост. Чего ждет рынок?

Аналитик Пырьева: индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2200–2300 пунктов

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Глава аналитического департамента Цифра брокер Пырьева Наталия
Наталия Пырьева
глава аналитического департамента "Цифра брокер"
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи завершил основную торговую сессию вторника символическим ростом на 0,29%, поднявшись до 2269,23 пункта. Индекс РТС, напротив, просел на 1,02% до 881,14 пункта на фоне ослабления рубля. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI прибавил 0,30%, достигнув 115,21 пункта.
Доллар США подешевел на 0,20% до 80,72 рубля, юань — на 0,14% до 11,93 рубля. Основное давление на рубль оказывает снижение предложения иностранной валюты на внутреннем рынке из-за сужения экспортной выручки: именно в августе начинают поступать июньские платежи, когда снизились цены на нефть (баррель Urals подешевела с 94,87-86,52 доллара в апреле-мае до 63,52 доллара), металлы и удобрения. При этом летом традиционно повышается рост импорта услуг, в первую очередь туристических, что провоцирует дефицит ликвидности. Мы полагаем, что в краткосрочной перспективе рубль продолжит оставаться вблизи 80 рублей за один доллар США с попытками к ослаблению в направлении 85 рублей.
Котировки нефти марки Brent падали на 5,17% до 79,74 доллара за баррель на заявлениях Дональда Трампа о возможной сделке с Ираном по открытию Ормузского пролива, но к вечеру цена отскочила выше 84 долларов на фоне отрицаний Тегерана о ведении прямых переговоров с США. Впрочем, сам Трамп допускает возобновление ударов при отсутствии соглашения. Эта двойственность заставляет рынок метаться между надеждами на деэскалацию и страхами перед новым витком конфликта. Рынок остается дефицитным, поэтому справедливая стоимость бочки Brent находится не ниже 80 долларов, но балом продолжит править новостной фон и повышенная волатильность.
Гендиректор "Алросы" на встрече с президентом сообщил о сокращении 25% валовых затрат на сумму 65 миллиардов рублей. При этом "Алроса" не останавливает ключевые проекты развития, включая "Мир Глубокий". Алмазная отрасль переживает глубочайший кризис из-за конкуренции с синтетическими камнями, но жесткая оптимизация издержек поддерживает финансовую устойчивость. Мы полагаем, что бумаги отыгрывают улучшение операционной эффективности, однако для разворота долгосрочного тренда нужны сигналы восстановления спроса на природные алмазы. Мы по-прежнему сохраняем осторожный взгляд на акции компании.
Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2200–2300 пунктов с попытками протестировать верхнюю границу диапазона, но для уверенного закрепления выше потребуются веские драйверы, которые пока не прослеживаются.
Автор: Наталия Пырьева, глава аналитического департамента "Цифра брокер"
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