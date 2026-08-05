Символический рост. Чего ждет рынок?

МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи завершил основную торговую сессию вторника символическим ростом на 0,29%, поднявшись до 2269,23 пункта. Индекс РТС, напротив, просел на 1,02% до 881,14 пункта на фоне ослабления рубля. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI прибавил 0,30%, достигнув 115,21 пункта.Доллар США подешевел на 0,20% до 80,72 рубля, юань — на 0,14% до 11,93 рубля. Основное давление на рубль оказывает снижение предложения иностранной валюты на внутреннем рынке из-за сужения экспортной выручки: именно в августе начинают поступать июньские платежи, когда снизились цены на нефть (баррель Urals подешевела с 94,87-86,52 доллара в апреле-мае до 63,52 доллара), металлы и удобрения. При этом летом традиционно повышается рост импорта услуг, в первую очередь туристических, что провоцирует дефицит ликвидности. Мы полагаем, что в краткосрочной перспективе рубль продолжит оставаться вблизи 80 рублей за один доллар США с попытками к ослаблению в направлении 85 рублей.Котировки нефти марки Brent падали на 5,17% до 79,74 доллара за баррель на заявлениях Дональда Трампа о возможной сделке с Ираном по открытию Ормузского пролива, но к вечеру цена отскочила выше 84 долларов на фоне отрицаний Тегерана о ведении прямых переговоров с США. Впрочем, сам Трамп допускает возобновление ударов при отсутствии соглашения. Эта двойственность заставляет рынок метаться между надеждами на деэскалацию и страхами перед новым витком конфликта. Рынок остается дефицитным, поэтому справедливая стоимость бочки Brent находится не ниже 80 долларов, но балом продолжит править новостной фон и повышенная волатильность.Гендиректор "Алросы" на встрече с президентом сообщил о сокращении 25% валовых затрат на сумму 65 миллиардов рублей. При этом "Алроса" не останавливает ключевые проекты развития, включая "Мир Глубокий". Алмазная отрасль переживает глубочайший кризис из-за конкуренции с синтетическими камнями, но жесткая оптимизация издержек поддерживает финансовую устойчивость. Мы полагаем, что бумаги отыгрывают улучшение операционной эффективности, однако для разворота долгосрочного тренда нужны сигналы восстановления спроса на природные алмазы. Мы по-прежнему сохраняем осторожный взгляд на акции компании.Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2200–2300 пунктов с попытками протестировать верхнюю границу диапазона, но для уверенного закрепления выше потребуются веские драйверы, которые пока не прослеживаются.Автор: Наталия Пырьева, глава аналитического департамента "Цифра брокер"
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи завершил основную торговую сессию вторника символическим ростом на 0,29%, поднявшись до 2269,23 пункта. Индекс РТС, напротив, просел на 1,02% до 881,14 пункта на фоне ослабления рубля. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI прибавил 0,30%, достигнув 115,21 пункта.
Доллар США подешевел на 0,20% до 80,72 рубля, юань — на 0,14% до 11,93 рубля. Основное давление на рубль оказывает снижение предложения иностранной валюты на внутреннем рынке из-за сужения экспортной выручки: именно в августе начинают поступать июньские платежи, когда снизились цены на нефть (баррель Urals подешевела с 94,87-86,52 доллара в апреле-мае до 63,52 доллара), металлы и удобрения. При этом летом традиционно повышается рост импорта услуг, в первую очередь туристических, что провоцирует дефицит ликвидности. Мы полагаем, что в краткосрочной перспективе рубль продолжит оставаться вблизи 80 рублей за один доллар США с попытками к ослаблению в направлении 85 рублей.
Котировки нефти марки Brent падали на 5,17% до 79,74 доллара за баррель на заявлениях Дональда Трампа о возможной сделке с Ираном по открытию Ормузского пролива, но к вечеру цена отскочила выше 84 долларов на фоне отрицаний Тегерана о ведении прямых переговоров с США. Впрочем, сам Трамп допускает возобновление ударов при отсутствии соглашения. Эта двойственность заставляет рынок метаться между надеждами на деэскалацию и страхами перед новым витком конфликта. Рынок остается дефицитным, поэтому справедливая стоимость бочки Brent находится не ниже 80 долларов, но балом продолжит править новостной фон и повышенная волатильность.
Гендиректор "Алросы" на встрече с президентом сообщил о сокращении 25% валовых затрат на сумму 65 миллиардов рублей. При этом "Алроса" не останавливает ключевые проекты развития, включая "Мир Глубокий". Алмазная отрасль переживает глубочайший кризис из-за конкуренции с синтетическими камнями, но жесткая оптимизация издержек поддерживает финансовую устойчивость. Мы полагаем, что бумаги отыгрывают улучшение операционной эффективности, однако для разворота долгосрочного тренда нужны сигналы восстановления спроса на природные алмазы. Мы по-прежнему сохраняем осторожный взгляд на акции компании.
Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2200–2300 пунктов с попытками протестировать верхнюю границу диапазона, но для уверенного закрепления выше потребуются веские драйверы, которые пока не прослеживаются.
Автор: Наталия Пырьева, глава аналитического департамента "Цифра брокер"
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