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Аргентина и Китай продлили соглашение о валютном свопе - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Аргентина и Китай продлили соглашение о валютном свопе
Аргентина и Китай продлили соглашение о валютном свопе - 05.08.2026, ПРАЙМ
Аргентина и Китай продлили соглашение о валютном свопе
Центральный банк Аргентины и Народный банк Китая продлили двустороннее соглашение о валютном свопе на сумму 130 миллиардов юаней, увеличив срок его действия с... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T19:51+0300
2026-08-05T19:51+0300
финансы
банки
экономика
аргентина
китай
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МЕХИКО, 5 авг - ПРАЙМ. Центральный банк Аргентины и Народный банк Китая продлили двустороннее соглашение о валютном свопе на сумму 130 миллиардов юаней, увеличив срок его действия с трех до пяти лет, говорится в сообщении аргентинского регулятора. "В отличие от предыдущих соглашений, на этот раз срок действия нового соглашения увеличен с трех до пяти лет, что позволит обеспечить большую предсказуемость в использовании этого инструмента", - говорится в коммюнике на сайте ЦБ Аргентины. В аргентинском регуляторе пояснили, что соглашение предусматривает валютный своп на 130 миллиардов юаней. При этом активированная в начале 2023 года часть свопа в размере 35 миллиардов юаней (около 5 миллиардов долларов) сохраняется и продолжит использоваться для поддержки финансовой стабильности Аргентины, а также торговли и инвестиций между двумя странами. ЦБ Аргентины заключил, что продление соглашения отражает тесное сотрудничество между регуляторами двух стран и хорошие отношения, которые поддерживаются на протяжении 17 лет с момента подписания первого соглашения о валютном свопе в 2009 году.
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финансы, банки, аргентина, китай, центральные банки, центральный банк
Финансы, Банки, Экономика, АРГЕНТИНА, КИТАЙ, центральные банки, Центральный банк
19:51 05.08.2026
 
Аргентина и Китай продлили соглашение о валютном свопе

Центробанк Аргентины продлил соглашение о валютном свопе на 130 миллиардов юаней

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МЕХИКО, 5 авг - ПРАЙМ. Центральный банк Аргентины и Народный банк Китая продлили двустороннее соглашение о валютном свопе на сумму 130 миллиардов юаней, увеличив срок его действия с трех до пяти лет, говорится в сообщении аргентинского регулятора.
"В отличие от предыдущих соглашений, на этот раз срок действия нового соглашения увеличен с трех до пяти лет, что позволит обеспечить большую предсказуемость в использовании этого инструмента", - говорится в коммюнике на сайте ЦБ Аргентины.
В аргентинском регуляторе пояснили, что соглашение предусматривает валютный своп на 130 миллиардов юаней. При этом активированная в начале 2023 года часть свопа в размере 35 миллиардов юаней (около 5 миллиардов долларов) сохраняется и продолжит использоваться для поддержки финансовой стабильности Аргентины, а также торговли и инвестиций между двумя странами.
ЦБ Аргентины заключил, что продление соглашения отражает тесное сотрудничество между регуляторами двух стран и хорошие отношения, которые поддерживаются на протяжении 17 лет с момента подписания первого соглашения о валютном свопе в 2009 году.
 
ЭкономикаФинансыБанкиАРГЕНТИНАКИТАЙцентральные банкиЦентральный банк
 
 
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