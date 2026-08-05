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Аргентина и Китай продлили соглашение о валютном свопе

Аргентина и Китай продлили соглашение о валютном свопе - 05.08.2026, ПРАЙМ

Аргентина и Китай продлили соглашение о валютном свопе

Центральный банк Аргентины и Народный банк Китая продлили двустороннее соглашение о валютном свопе на сумму 130 миллиардов юаней, увеличив срок его действия с... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T19:51+0300

2026-08-05T19:51+0300

2026-08-05T19:51+0300

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МЕХИКО, 5 авг - ПРАЙМ. Центральный банк Аргентины и Народный банк Китая продлили двустороннее соглашение о валютном свопе на сумму 130 миллиардов юаней, увеличив срок его действия с трех до пяти лет, говорится в сообщении аргентинского регулятора. "В отличие от предыдущих соглашений, на этот раз срок действия нового соглашения увеличен с трех до пяти лет, что позволит обеспечить большую предсказуемость в использовании этого инструмента", - говорится в коммюнике на сайте ЦБ Аргентины. В аргентинском регуляторе пояснили, что соглашение предусматривает валютный своп на 130 миллиардов юаней. При этом активированная в начале 2023 года часть свопа в размере 35 миллиардов юаней (около 5 миллиардов долларов) сохраняется и продолжит использоваться для поддержки финансовой стабильности Аргентины, а также торговли и инвестиций между двумя странами. ЦБ Аргентины заключил, что продление соглашения отражает тесное сотрудничество между регуляторами двух стран и хорошие отношения, которые поддерживаются на протяжении 17 лет с момента подписания первого соглашения о валютном свопе в 2009 году.

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финансы, банки, аргентина, китай, центральные банки, центральный банк