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В АСИ рассказали об интересе российским законом о креативных индустриях

В АСИ рассказали об интересе российским законом о креативных индустриях - 05.08.2026, ПРАЙМ

В АСИ рассказали об интересе российским законом о креативных индустриях

Киргизия, Казахстан и Узбекистан активно интересуются российским законодательством о развитии креативных индустрий, сообщила генеральный директор Агентства... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T08:59+0300

2026-08-05T08:59+0300

2026-08-05T09:10+0300

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михаил мишустин

агентство стратегических инициатив

дума

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 5 авг - ПРАЙМ. Киргизия, Казахстан и Узбекистан активно интересуются российским законодательством о развитии креативных индустрий, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. "Поделились с коллегами нашим законом о развитии креативных индустрий, который принят Думой. Поделились нашим региональным стандартом по поддержке креативных индустрий, который сегодня реализуют 73 субъекта Российской Федерации. И сегодня коллеги из Киргизии, из Казахстана, из Узбекистана активно интересуются", - сказала Чупшева в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она отметила, что регионы на сегодняшний день тоже делают ставки на развитие креативных индустрий, уже выделяют для себя архитектуру, промышленный дизайн, моду, гастрономию как одни из приоритетных отраслей для региональной экономики.

киргизия

казахстан

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россия, киргизия, казахстан, узбекистан, михаил мишустин, агентство стратегических инициатив, дума