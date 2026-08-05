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Судьбу мировых цен на золото решит Ормузский пролив, заявил эксперт
Судьбу мировых цен на золото решит Ормузский пролив, заявил эксперт - 05.08.2026, ПРАЙМ
Судьбу мировых цен на золото решит Ормузский пролив, заявил эксперт
Судьба мировых цен на золото в ближайшие месяцы будет во многом зависеть от ситуации вокруг Ормузского пролива, заявил РИА Новости экс-аналитик центробанка... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T09:51+0300
2026-08-05T09:51+0300
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АНКАРА, 5 авг — ПРАЙМ. Судьба мировых цен на золото в ближайшие месяцы будет во многом зависеть от ситуации вокруг Ормузского пролива, заявил РИА Новости экс-аналитик центробанка Турции Онур Дашдемир. "Ключевым фактором для рынка золота остаются события вокруг Ормузского пролива. Пока сохраняется неопределенность, драгоценный металл продолжит оставаться активом-убежищем", — сказал Дашдемир. По его словам, сейчас унция золота торгуется в диапазоне около 3950-4200 долларов, что свидетельствует о консолидации рынка в ожидании новых внешнеполитических сигналов. Эксперт отметил, что заявления президента США Дональда Трампа о прекращении ударов и начале переговоров с Ираном, а также возможное возобновление судоходства через Ормузский пролив способны оказать заметное влияние на котировки золота. По словам Дашдемира, ряд международных финансовых институтов ожидает сохранения боковой динамики в ближайший месяц, однако к концу года не исключает роста стоимости унции до 4500 долларов, а в первой половине 2027 года — до 5000 долларов. Эксперт добавил, что противоречивые заявления о ситуации на Ближнем Востоке усиливают нервозность на рынках и затрудняют прогнозирование дальнейшей динамики цен. Ормузский пролив — ключевой маршрут экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Любая эскалация в этом районе традиционно повышает спрос инвесторов на золото как защитный актив.
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нефть, ормузский пролив, турция, сша, дональд трамп, золото, иран
Нефть, Экономика, Ормузский пролив, ТУРЦИЯ, США, Дональд Трамп, золото, ИРАН
Судьбу мировых цен на золото решит Ормузский пролив, заявил эксперт
Эксперт Дашдемир: цены на золото будут зависеть от ситуации вокруг Ормузского пролива