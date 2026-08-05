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Судьбу мировых цен на золото решит Ормузский пролив, заявил эксперт - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Судьбу мировых цен на золото решит Ормузский пролив, заявил эксперт
Судьбу мировых цен на золото решит Ормузский пролив, заявил эксперт - 05.08.2026, ПРАЙМ
Судьбу мировых цен на золото решит Ормузский пролив, заявил эксперт
Судьба мировых цен на золото в ближайшие месяцы будет во многом зависеть от ситуации вокруг Ормузского пролива, заявил РИА Новости экс-аналитик центробанка... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T09:51+0300
2026-08-05T09:56+0300
нефть
экономика
ормузский пролив
турция
сша
дональд трамп
золото
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АНКАРА, 5 авг — ПРАЙМ. Судьба мировых цен на золото в ближайшие месяцы будет во многом зависеть от ситуации вокруг Ормузского пролива, заявил РИА Новости экс-аналитик центробанка Турции Онур Дашдемир. "Ключевым фактором для рынка золота остаются события вокруг Ормузского пролива. Пока сохраняется неопределенность, драгоценный металл продолжит оставаться активом-убежищем", — сказал Дашдемир. По его словам, сейчас унция золота торгуется в диапазоне около 3950-4200 долларов, что свидетельствует о консолидации рынка в ожидании новых внешнеполитических сигналов. Эксперт отметил, что заявления президента США Дональда Трампа о прекращении ударов и начале переговоров с Ираном, а также возможное возобновление судоходства через Ормузский пролив способны оказать заметное влияние на котировки золота. По словам Дашдемира, ряд международных финансовых институтов ожидает сохранения боковой динамики в ближайший месяц, однако к концу года не исключает роста стоимости унции до 4500 долларов, а в первой половине 2027 года — до 5000 долларов. Эксперт добавил, что противоречивые заявления о ситуации на Ближнем Востоке усиливают нервозность на рынках и затрудняют прогнозирование дальнейшей динамики цен. Ормузский пролив — ключевой маршрут экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Любая эскалация в этом районе традиционно повышает спрос инвесторов на золото как защитный актив.
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нефть, ормузский пролив, турция, сша, дональд трамп, золото, иран
Нефть, Экономика, Ормузский пролив, ТУРЦИЯ, США, Дональд Трамп, золото, ИРАН
09:51 05.08.2026 (обновлено: 09:56 05.08.2026)
 
Судьбу мировых цен на золото решит Ормузский пролив, заявил эксперт

Эксперт Дашдемир: цены на золото будут зависеть от ситуации вокруг Ормузского пролива

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
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АНКАРА, 5 авг — ПРАЙМ. Судьба мировых цен на золото в ближайшие месяцы будет во многом зависеть от ситуации вокруг Ормузского пролива, заявил РИА Новости экс-аналитик центробанка Турции Онур Дашдемир.
"Ключевым фактором для рынка золота остаются события вокруг Ормузского пролива. Пока сохраняется неопределенность, драгоценный металл продолжит оставаться активом-убежищем", — сказал Дашдемир.
По его словам, сейчас унция золота торгуется в диапазоне около 3950-4200 долларов, что свидетельствует о консолидации рынка в ожидании новых внешнеполитических сигналов.
Эксперт отметил, что заявления президента США Дональда Трампа о прекращении ударов и начале переговоров с Ираном, а также возможное возобновление судоходства через Ормузский пролив способны оказать заметное влияние на котировки золота.
По словам Дашдемира, ряд международных финансовых институтов ожидает сохранения боковой динамики в ближайший месяц, однако к концу года не исключает роста стоимости унции до 4500 долларов, а в первой половине 2027 года — до 5000 долларов.
Эксперт добавил, что противоречивые заявления о ситуации на Ближнем Востоке усиливают нервозность на рынках и затрудняют прогнозирование дальнейшей динамики цен.
Ормузский пролив — ключевой маршрут экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Любая эскалация в этом районе традиционно повышает спрос инвесторов на золото как защитный актив.
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ЭкономикаНефтьОрмузский проливТУРЦИЯСШАДональд ТрампзолотоИРАН
 
 
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