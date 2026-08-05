Эксперт оценил риски эскалации конфликта между Ираном и США
Эксперт Лямин: эскалация конфликта между Ираном и США грозит уничтожением инфраструктуры
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Возможная эскалация конфликта между Ираном и США грозит уничтожением значительной части топливно-энергетической инфраструктуры Ближнего Востока, поэтому региональные посредники активно участвуют в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта, поделился мнением с РИА Новости старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин.
"Если эскалация пойдет по худшему сценарию, есть угроза уничтожения значительной части топливно-энергетический инфраструктуры в регионе и многолетней дестабилизации на Ближнем Востоке. Собственно, поэтому посредники так пытаются продолжать переговоры", - сказал Лямин.
По словам эксперта, риски эскалации как в Тегеране и Вашингтоне, так и в столицах других стран Ближнего Востока оценивают достаточно высоко.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что отменил новые атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Однако в среду он вновь пригрозил ударом по Ирану, если пролив не будет открыт. Тегеран неоднократно повторял, что решительно ответит на любую атаку США и их союзников
Американские военные с 8 июля возобновили удары по Ирану, после того как Трамп объявил, что достигнутое 18 июня прекращение огня более не действует. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.