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Эксперт оценил риски эскалации конфликта между Ираном и США

Эксперт оценил риски эскалации конфликта между Ираном и США - 05.08.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценил риски эскалации конфликта между Ираном и США

Возможная эскалация конфликта между Ираном и США грозит уничтожением значительной части топливно-энергетической инфраструктуры Ближнего Востока, поэтому... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T19:54+0300

2026-08-05T19:54+0300

2026-08-05T19:57+0300

энергетика

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мировая экономика

сша

иран

ближний восток

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Возможная эскалация конфликта между Ираном и США грозит уничтожением значительной части топливно-энергетической инфраструктуры Ближнего Востока, поэтому региональные посредники активно участвуют в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта, поделился мнением с РИА Новости старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. "Если эскалация пойдет по худшему сценарию, есть угроза уничтожения значительной части топливно-энергетический инфраструктуры в регионе и многолетней дестабилизации на Ближнем Востоке. Собственно, поэтому посредники так пытаются продолжать переговоры", - сказал Лямин. По словам эксперта, риски эскалации как в Тегеране и Вашингтоне, так и в столицах других стран Ближнего Востока оценивают достаточно высоко. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что отменил новые атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Однако в среду он вновь пригрозил ударом по Ирану, если пролив не будет открыт. Тегеран неоднократно повторял, что решительно ответит на любую атаку США и их союзников Американские военные с 8 июля возобновили удары по Ирану, после того как Трамп объявил, что достигнутое 18 июня прекращение огня более не действует. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

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нефть, мировая экономика, сша, иран, ближний восток, дональд трамп