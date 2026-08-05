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Эстония возьмет кредит на военные нужды более чем на 2,3 миллиарда евро

Эстония возьмет кредит на военные нужды более чем на 2,3 миллиарда евро - 05.08.2026, ПРАЙМ

Эстония возьмет кредит на военные нужды более чем на 2,3 миллиарда евро

Эстония подписала с Европейской комиссией соглашение о финансировании в рамках программы SAFE (Security Action for Europe), согласно которому государство... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T11:30+0300

2026-08-05T11:30+0300

2026-08-05T11:30+0300

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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Эстония подписала с Европейской комиссией соглашение о финансировании в рамках программы SAFE (Security Action for Europe), согласно которому государство получит долгосрочный кредит в размере до 2,34 миллиарда евро на инвестиции в военную сферу, к тому же страна будет выделять на эти цели более 5% ВВП из собственных средств, сообщила телерадиокомпания ERR. "Историческое решение Эстонии ежегодно выделять более пяти процентов ВВП на национальную оборону, наряду с кредитованием SAFE в размере 2,34 миллиарда евро, позволит нам значительно быстрее и в больших объемах реализовать критически важные инвестиции, предусмотренные в оборонных планах НАТО и наших планах развития", — приводит телерадиокомпания слова заместителя министра обороны Эстонии по вопросам оборонного потенциала Кадри Питерс. Она отметила, что в ближайшие годы будут осуществлены масштабные закупки вооружения, которые окажут непосредственное влияние на безопасность Эстонии и всего региона. SAFE является частью пакета мер Евросоюза "Перевооружение Европы", направленного на укрепления обороноспособности. Одним из условий механизма SAFE является организация совместных закупок. Европейский союз привлечет до 150 миллиардов евро на рынках капитала через этот механизм и предоставит полученные средства государствам-членам в виде долгосрочных займов на инвестиции в оборону. Министерство обороны Эстонии использует кредит SAFE, в частности, для усиления противовоздушной обороны, закупки военной техники, артиллерийских снарядов и других боеприпасов, а также для поддержки Украины в области беспилотных летательных аппаратов. Кредит выдается на 45-летний срок. Эстония подала в Европейскую комиссию окончательную заявку на получение кредита SAFE в ноябре 2025 года. Закупки и поставки в рамках этого плана должны быть осуществлены не позднее 2030 года. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и западные политики запугивают свое население мнимой российской угрозой для отвлечения внимания от внутренних проблем.

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мировая экономика, эстония, нато, ес, военные расходы, кредиты, финансы