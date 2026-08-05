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РКФР вложил в Киргизию более миллиарда долларов

РКФР вложил в Киргизию более миллиарда долларов - 05.08.2026, ПРАЙМ

РКФР вложил в Киргизию более миллиарда долларов

Российско-киргизский фонд развития (РКФР) за 10 лет своего существования вложил в экономику Киргизии более 1,2 миллиарда долларов, заявил председатель правления | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T13:08+0300

2026-08-05T13:08+0300

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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 5 авг - ПРАЙМ. Российско-киргизский фонд развития (РКФР) за 10 лет своего существования вложил в экономику Киргизии более 1,2 миллиарда долларов, заявил председатель правления фонда Артем Новиков. “Общий объем вложений в экономику Кыргызской Республики уже превысил 1,2 миллиарда долларов США, а в ближайшие годы ежегодно мы будем вкладывать более сотен миллионов долларов в проекты”, - заявил Новиков в своем выступлении на полях Российско-киргизского экономического форума. "Благодаря работе фонда более тысячи предприятий получили доступ к долгосрочному финансированию, были созданы и модернизированы сотни крупных предприятий, внедрены современные технологии, реализованы масштабные киргизско-российские инвестиционные проекты", - также сказал он. По его словам, этот фонд - это уникальный двусторонний институт, который уже более 10 лет служит эффективным механизмом реализации совместных инвестиционных проектов. РКФР, утверждает Новиков, уже превратился из механизма финансовой поддержки бизнеса в один из ключевых институтов развития Киргизии. “Сегодня Центральная Азия находится на этапе, когда принимаемые решения будут определять траекторию экономического развития региона на многие десятилетия вперед. Перед нами стоит задача не просто адаптироваться к новой мировой экономике, а использовать происходящие изменения для формирования нового качества экономического роста”, - уточнил глава правления. Председатель уточнил, что для этого рынку республики необходимо переходить от конкуренции к кооперации, от экспорта сырья к созданию совместных производств, от финансирования отдельных проектов к формированию целостной промышленной технологической и инвестиционной экосистемы.

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