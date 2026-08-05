Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Импорт новых легковых автомобилей в Россию в июле вырос в полтора раза - 05.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260805/import-872039434.html
Импорт новых легковых автомобилей в Россию в июле вырос в полтора раза
Импорт новых легковых автомобилей в Россию в июле вырос в полтора раза - 05.08.2026, ПРАЙМ
Импорт новых легковых автомобилей в Россию в июле вырос в полтора раза
Импорт новых легковых автомобилей на территорию России в июле вырос на 57% в годовом выражении и составил 44,4 тысячи машин, сообщили в агентстве "Автостат". | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T11:19+0300
2026-08-05T11:19+0300
бизнес
россия
экономика
китай
киргизия
япония
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872039434.jpg?1785917994
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Импорт новых легковых автомобилей на территорию России в июле вырос на 57% в годовом выражении и составил 44,4 тысячи машин, сообщили в агентстве "Автостат". "По новым автомобилям. Было импортировано 44,4 тысячи легковых автомобиля. К аналогичному периоду (прошлого года - ред.) мы видим плюс 57%", - рассказал заместитель начальника отдела аналитики "Автостата" Дмитрий Ярыгин. Самой популярной импортируемой маркой авто в июле стал китайский Changan, а моделью - Geely Cityray. Из презентации, представленной Ярыгиным, следует, что 74% новых импортированных автомобилей в июле были привезены из Китая. Еще 14,7% приходится на Киргизию, 3,2% - на Японию, 2,8% - Белоруссию, и 2,5% - на Южную Корею. Доля остальных стран составила доли процента. Всего в России в июле было реализовано 122,1 тысячи новых легковых автомобилей, что на 1,2% больше, чем в июле прошлого года.
китай
киргизия
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, киргизия, япония
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, КИТАЙ, КИРГИЗИЯ, ЯПОНИЯ
11:19 05.08.2026
 
Импорт новых легковых автомобилей в Россию в июле вырос в полтора раза

"Автостат": импорт новых легковых автомобилей в Россию в июле вырос на 57%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Импорт новых легковых автомобилей на территорию России в июле вырос на 57% в годовом выражении и составил 44,4 тысячи машин, сообщили в агентстве "Автостат".
"По новым автомобилям. Было импортировано 44,4 тысячи легковых автомобиля. К аналогичному периоду (прошлого года - ред.) мы видим плюс 57%", - рассказал заместитель начальника отдела аналитики "Автостата" Дмитрий Ярыгин.
Самой популярной импортируемой маркой авто в июле стал китайский Changan, а моделью - Geely Cityray.
Из презентации, представленной Ярыгиным, следует, что 74% новых импортированных автомобилей в июле были привезены из Китая. Еще 14,7% приходится на Киргизию, 3,2% - на Японию, 2,8% - Белоруссию, и 2,5% - на Южную Корею. Доля остальных стран составила доли процента.
Всего в России в июле было реализовано 122,1 тысячи новых легковых автомобилей, что на 1,2% больше, чем в июле прошлого года.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКИТАЙКИРГИЗИЯЯПОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала