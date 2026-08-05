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Импорт новых легковых автомобилей в Россию в июле вырос в полтора раза

Импорт новых легковых автомобилей в Россию в июле вырос в полтора раза - 05.08.2026, ПРАЙМ

Импорт новых легковых автомобилей в Россию в июле вырос в полтора раза

Импорт новых легковых автомобилей на территорию России в июле вырос на 57% в годовом выражении и составил 44,4 тысячи машин, сообщили в агентстве "Автостат". | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T11:19+0300

2026-08-05T11:19+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Импорт новых легковых автомобилей на территорию России в июле вырос на 57% в годовом выражении и составил 44,4 тысячи машин, сообщили в агентстве "Автостат". "По новым автомобилям. Было импортировано 44,4 тысячи легковых автомобиля. К аналогичному периоду (прошлого года - ред.) мы видим плюс 57%", - рассказал заместитель начальника отдела аналитики "Автостата" Дмитрий Ярыгин. Самой популярной импортируемой маркой авто в июле стал китайский Changan, а моделью - Geely Cityray. Из презентации, представленной Ярыгиным, следует, что 74% новых импортированных автомобилей в июле были привезены из Китая. Еще 14,7% приходится на Киргизию, 3,2% - на Японию, 2,8% - Белоруссию, и 2,5% - на Южную Корею. Доля остальных стран составила доли процента. Всего в России в июле было реализовано 122,1 тысячи новых легковых автомобилей, что на 1,2% больше, чем в июле прошлого года.

китай

киргизия

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бизнес, россия, китай, киргизия, япония