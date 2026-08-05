Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индонезия готовит долгосрочный контракт на импорт российской нефти - 05.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260805/indonezija-872047174.html
Индонезия готовит долгосрочный контракт на импорт российской нефти
Индонезия готовит долгосрочный контракт на импорт российской нефти - 05.08.2026, ПРАЙМ
Индонезия готовит долгосрочный контракт на импорт российской нефти
Власти Индонезии готовят долгосрочный контракт на импорт российской нефти, первая партия уже поступила в страну, а вторая находится в пути, заявил в среду... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T13:38+0300
2026-08-05T13:38+0300
энергетика
нефть
экономика
индонезия
pertamina
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872047174.jpg?1785926339
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Власти Индонезии готовят долгосрочный контракт на импорт российской нефти, первая партия уже поступила в страну, а вторая находится в пути, заявил в среду министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия. "Первая партия уже прибыла. Вторая находится в пути. В дальнейшем мы заключим долгосрочный контракт", — приводит слова министра агентство ANTARA. Он отметил, что закупки российской нефти осуществляет не государственная нефтегазовая компания Pertamina, а правительство через Центр испытаний нефти и нефтепродуктов (Lemigas). Лахадалия подчеркнул, что после ввоза нефти ее дальнейшее распределение является внутренним делом государства и не должно зависеть от позиции других стран. "Ни одна другая страна не может вмешиваться в дела нашего государства. Мы — суверенная страна. Мы придерживаемся свободной и активной внешней политики", — заявил министр. Он добавил, что Индонезия не навязывает свою политику другим государствам и ожидает аналогичного отношения к собственным решениям, в том числе касающимся обеспечения национальной энергетической безопасности. "Мы должны защищать независимость нашей страны как проявление преданности Родине", — отметил Лахадалия. Министр подчеркнул, что в настоящее время Индонезия нуждается в дополнительных объемах сырой нефти, а главной задачей энергетического ведомства остается поддержание достаточных запасов топлива на внутреннем рынке. По его словам, если импорт соответствует действующему законодательству, страна продолжит закупать нефть вне зависимости от страны происхождения.
индонезия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, индонезия, pertamina
Энергетика, Нефть, Экономика, ИНДОНЕЗИЯ, Pertamina
13:38 05.08.2026
 
Индонезия готовит долгосрочный контракт на импорт российской нефти

Власти Индонезии готовят долгосрочный контракт на импорт российской нефти

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Власти Индонезии готовят долгосрочный контракт на импорт российской нефти, первая партия уже поступила в страну, а вторая находится в пути, заявил в среду министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия.
"Первая партия уже прибыла. Вторая находится в пути. В дальнейшем мы заключим долгосрочный контракт", — приводит слова министра агентство ANTARA.
Он отметил, что закупки российской нефти осуществляет не государственная нефтегазовая компания Pertamina, а правительство через Центр испытаний нефти и нефтепродуктов (Lemigas).
Лахадалия подчеркнул, что после ввоза нефти ее дальнейшее распределение является внутренним делом государства и не должно зависеть от позиции других стран.
"Ни одна другая страна не может вмешиваться в дела нашего государства. Мы — суверенная страна. Мы придерживаемся свободной и активной внешней политики", — заявил министр.
Он добавил, что Индонезия не навязывает свою политику другим государствам и ожидает аналогичного отношения к собственным решениям, в том числе касающимся обеспечения национальной энергетической безопасности.
"Мы должны защищать независимость нашей страны как проявление преданности Родине", — отметил Лахадалия.
Министр подчеркнул, что в настоящее время Индонезия нуждается в дополнительных объемах сырой нефти, а главной задачей энергетического ведомства остается поддержание достаточных запасов топлива на внутреннем рынке. По его словам, если импорт соответствует действующему законодательству, страна продолжит закупать нефть вне зависимости от страны происхождения.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьИНДОНЕЗИЯPertamina
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала