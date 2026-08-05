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Индонезия готовит долгосрочный контракт на импорт российской нефти
Индонезия готовит долгосрочный контракт на импорт российской нефти - 05.08.2026, ПРАЙМ
Индонезия готовит долгосрочный контракт на импорт российской нефти
Власти Индонезии готовят долгосрочный контракт на импорт российской нефти, первая партия уже поступила в страну, а вторая находится в пути, заявил в среду... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T13:38+0300
2026-08-05T13:38+0300
2026-08-05T13:38+0300
энергетика
нефть
экономика
индонезия
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Власти Индонезии готовят долгосрочный контракт на импорт российской нефти, первая партия уже поступила в страну, а вторая находится в пути, заявил в среду министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия.
"Первая партия уже прибыла. Вторая находится в пути. В дальнейшем мы заключим долгосрочный контракт", — приводит слова министра агентство ANTARA.
Он отметил, что закупки российской нефти осуществляет не государственная нефтегазовая компания Pertamina, а правительство через Центр испытаний нефти и нефтепродуктов (Lemigas).
Лахадалия подчеркнул, что после ввоза нефти ее дальнейшее распределение является внутренним делом государства и не должно зависеть от позиции других стран.
"Ни одна другая страна не может вмешиваться в дела нашего государства. Мы — суверенная страна. Мы придерживаемся свободной и активной внешней политики", — заявил министр.
Он добавил, что Индонезия не навязывает свою политику другим государствам и ожидает аналогичного отношения к собственным решениям, в том числе касающимся обеспечения национальной энергетической безопасности.
"Мы должны защищать независимость нашей страны как проявление преданности Родине", — отметил Лахадалия.
Министр подчеркнул, что в настоящее время Индонезия нуждается в дополнительных объемах сырой нефти, а главной задачей энергетического ведомства остается поддержание достаточных запасов топлива на внутреннем рынке. По его словам, если импорт соответствует действующему законодательству, страна продолжит закупать нефть вне зависимости от страны происхождения.
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нефть, индонезия, pertamina
Энергетика, Нефть, Экономика, ИНДОНЕЗИЯ, Pertamina
Индонезия готовит долгосрочный контракт на импорт российской нефти
Власти Индонезии готовят долгосрочный контракт на импорт российской нефти
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Власти Индонезии готовят долгосрочный контракт на импорт российской нефти, первая партия уже поступила в страну, а вторая находится в пути, заявил в среду министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия.
"Первая партия уже прибыла. Вторая находится в пути. В дальнейшем мы заключим долгосрочный контракт", — приводит слова министра агентство ANTARA.
Он отметил, что закупки российской нефти осуществляет не государственная нефтегазовая компания Pertamina, а правительство через Центр испытаний нефти и нефтепродуктов (Lemigas).
Лахадалия подчеркнул, что после ввоза нефти ее дальнейшее распределение является внутренним делом государства и не должно зависеть от позиции других стран.
"Ни одна другая страна не может вмешиваться в дела нашего государства. Мы — суверенная страна. Мы придерживаемся свободной и активной внешней политики", — заявил министр.
Он добавил, что Индонезия не навязывает свою политику другим государствам и ожидает аналогичного отношения к собственным решениям, в том числе касающимся обеспечения национальной энергетической безопасности.
"Мы должны защищать независимость нашей страны как проявление преданности Родине", — отметил Лахадалия.
Министр подчеркнул, что в настоящее время Индонезия нуждается в дополнительных объемах сырой нефти, а главной задачей энергетического ведомства остается поддержание достаточных запасов топлива на внутреннем рынке. По его словам, если импорт соответствует действующему законодательству, страна продолжит закупать нефть вне зависимости от страны происхождения.