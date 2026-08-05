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Индонезия готовит долгосрочный контракт на импорт российской нефти

Индонезия готовит долгосрочный контракт на импорт российской нефти - 05.08.2026, ПРАЙМ

Индонезия готовит долгосрочный контракт на импорт российской нефти

Власти Индонезии готовят долгосрочный контракт на импорт российской нефти, первая партия уже поступила в страну, а вторая находится в пути, заявил в среду... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T13:38+0300

2026-08-05T13:38+0300

2026-08-05T13:38+0300

энергетика

нефть

экономика

индонезия

pertamina

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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Власти Индонезии готовят долгосрочный контракт на импорт российской нефти, первая партия уже поступила в страну, а вторая находится в пути, заявил в среду министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия. "Первая партия уже прибыла. Вторая находится в пути. В дальнейшем мы заключим долгосрочный контракт", — приводит слова министра агентство ANTARA. Он отметил, что закупки российской нефти осуществляет не государственная нефтегазовая компания Pertamina, а правительство через Центр испытаний нефти и нефтепродуктов (Lemigas). Лахадалия подчеркнул, что после ввоза нефти ее дальнейшее распределение является внутренним делом государства и не должно зависеть от позиции других стран. "Ни одна другая страна не может вмешиваться в дела нашего государства. Мы — суверенная страна. Мы придерживаемся свободной и активной внешней политики", — заявил министр. Он добавил, что Индонезия не навязывает свою политику другим государствам и ожидает аналогичного отношения к собственным решениям, в том числе касающимся обеспечения национальной энергетической безопасности. "Мы должны защищать независимость нашей страны как проявление преданности Родине", — отметил Лахадалия. Министр подчеркнул, что в настоящее время Индонезия нуждается в дополнительных объемах сырой нефти, а главной задачей энергетического ведомства остается поддержание достаточных запасов топлива на внутреннем рынке. По его словам, если импорт соответствует действующему законодательству, страна продолжит закупать нефть вне зависимости от страны происхождения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, индонезия, pertamina