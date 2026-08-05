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Хуситы нанесли удар по саудовскому танкеру в Красном море - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Хуситы нанесли удар по саудовскому танкеру в Красном море
Хуситы нанесли удар по саудовскому танкеру в Красном море - 05.08.2026, ПРАЙМ
Хуситы нанесли удар по саудовскому танкеру в Красном море
Движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар баллистическими ракетами по саудовскому нефтяному судну "Вафа" в северной части Красного моря в районе города Янбу,... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T10:45+0300
2026-08-05T10:45+0300
красное море
йемен
саудовская аравия
танкер
нефть
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БЕЙРУТ, 5 авг — ПРАЙМ. Движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар баллистическими ракетами по саудовскому нефтяному судну "Вафа" в северной части Красного моря в районе города Янбу, говорится в заявлении движения. "Вооруженные силы Йемена нанесли точные удары по саудовскому нефтяному судну "Вафа" в северной части Красного моря напротив района Янбу с применением нескольких баллистических ракет", — заявило движение. Согласно сообщению, "Вафа" стала восьмым саудовским нефтяным судном, атакованным с момента объявления морской блокады 22 июля. Хуситы также заявили, что вынудили 29 саудовских нефтяных судов развернуться и изменить маршрут в Красном и Аравийском морях. В движении утверждают, что после ограничения судоходства в районе Баб-эль-Мандебского пролива Саудовская Аравия начала направлять нефтяные суда через северную часть Красного моря. Хуситы пригрозили продолжить и усилить атаки на саудовские танкеры в северной части Красного моря, чтобы перекрыть им все возможные маршруты.
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красное море
йемен
саудовская аравия
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красное море, йемен, саудовская аравия, танкер, нефть
Красное море, ЙЕМЕН, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, танкер, Нефть
10:45 05.08.2026
 
Хуситы нанесли удар по саудовскому танкеру в Красном море

Хуситы заявили об ударе баллистическими ракетами по саудовскому танкеру в Красном море

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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БЕЙРУТ, 5 авг — ПРАЙМ. Движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар баллистическими ракетами по саудовскому нефтяному судну "Вафа" в северной части Красного моря в районе города Янбу, говорится в заявлении движения.
"Вооруженные силы Йемена нанесли точные удары по саудовскому нефтяному судну "Вафа" в северной части Красного моря напротив района Янбу с применением нескольких баллистических ракет", — заявило движение.
Согласно сообщению, "Вафа" стала восьмым саудовским нефтяным судном, атакованным с момента объявления морской блокады 22 июля.
Хуситы также заявили, что вынудили 29 саудовских нефтяных судов развернуться и изменить маршрут в Красном и Аравийском морях. В движении утверждают, что после ограничения судоходства в районе Баб-эль-Мандебского пролива Саудовская Аравия начала направлять нефтяные суда через северную часть Красного моря.
Хуситы пригрозили продолжить и усилить атаки на саудовские танкеры в северной части Красного моря, чтобы перекрыть им все возможные маршруты.
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