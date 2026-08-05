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Хуситы нанесли удар по саудовскому танкеру в Красном море

Хуситы нанесли удар по саудовскому танкеру в Красном море - 05.08.2026, ПРАЙМ

Хуситы нанесли удар по саудовскому танкеру в Красном море

Движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар баллистическими ракетами по саудовскому нефтяному судну "Вафа" в северной части Красного моря в районе города Янбу,... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T10:45+0300

2026-08-05T10:45+0300

2026-08-05T10:45+0300

красное море

йемен

саудовская аравия

танкер

нефть

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БЕЙРУТ, 5 авг — ПРАЙМ. Движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар баллистическими ракетами по саудовскому нефтяному судну "Вафа" в северной части Красного моря в районе города Янбу, говорится в заявлении движения. "Вооруженные силы Йемена нанесли точные удары по саудовскому нефтяному судну "Вафа" в северной части Красного моря напротив района Янбу с применением нескольких баллистических ракет", — заявило движение. Согласно сообщению, "Вафа" стала восьмым саудовским нефтяным судном, атакованным с момента объявления морской блокады 22 июля. Хуситы также заявили, что вынудили 29 саудовских нефтяных судов развернуться и изменить маршрут в Красном и Аравийском морях. В движении утверждают, что после ограничения судоходства в районе Баб-эль-Мандебского пролива Саудовская Аравия начала направлять нефтяные суда через северную часть Красного моря. Хуситы пригрозили продолжить и усилить атаки на саудовские танкеры в северной части Красного моря, чтобы перекрыть им все возможные маршруты.

https://1prime.ru/20260727/proliv-871789249.html

красное море

йемен

саудовская аравия

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красное море, йемен, саудовская аравия, танкер, нефть