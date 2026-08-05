https://1prime.ru/20260805/khusity-872037818.html
Хуситы нанесли удар по саудовскому танкеру в Красном море
Хуситы нанесли удар по саудовскому танкеру в Красном море - 05.08.2026, ПРАЙМ
Хуситы нанесли удар по саудовскому танкеру в Красном море
Движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар баллистическими ракетами по саудовскому нефтяному судну "Вафа" в северной части Красного моря в районе города Янбу,... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T10:45+0300
2026-08-05T10:45+0300
2026-08-05T10:45+0300
красное море
йемен
саудовская аравия
танкер
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83135/09/831350973_0:131:3153:1904_1920x0_80_0_0_8e619a4c27738a38fe3157f263c0f7ab.jpg
БЕЙРУТ, 5 авг — ПРАЙМ. Движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар баллистическими ракетами по саудовскому нефтяному судну "Вафа" в северной части Красного моря в районе города Янбу, говорится в заявлении движения. "Вооруженные силы Йемена нанесли точные удары по саудовскому нефтяному судну "Вафа" в северной части Красного моря напротив района Янбу с применением нескольких баллистических ракет", — заявило движение. Согласно сообщению, "Вафа" стала восьмым саудовским нефтяным судном, атакованным с момента объявления морской блокады 22 июля. Хуситы также заявили, что вынудили 29 саудовских нефтяных судов развернуться и изменить маршрут в Красном и Аравийском морях. В движении утверждают, что после ограничения судоходства в районе Баб-эль-Мандебского пролива Саудовская Аравия начала направлять нефтяные суда через северную часть Красного моря. Хуситы пригрозили продолжить и усилить атаки на саудовские танкеры в северной части Красного моря, чтобы перекрыть им все возможные маршруты.
https://1prime.ru/20260727/proliv-871789249.html
красное море
йемен
саудовская аравия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83135/09/831350973_249:0:2788:1904_1920x0_80_0_0_194d4b694af710d9873a375746ee4904.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красное море, йемен, саудовская аравия, танкер, нефть
Красное море, ЙЕМЕН, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, танкер, Нефть
Хуситы нанесли удар по саудовскому танкеру в Красном море
Хуситы заявили об ударе баллистическими ракетами по саудовскому танкеру в Красном море
БЕЙРУТ, 5 авг — ПРАЙМ. Движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар баллистическими ракетами по саудовскому нефтяному судну "Вафа" в северной части Красного моря в районе города Янбу, говорится в заявлении движения.
"Вооруженные силы Йемена нанесли точные удары по саудовскому нефтяному судну "Вафа" в северной части Красного моря напротив района Янбу с применением нескольких баллистических ракет", — заявило движение.
Согласно сообщению, "Вафа" стала восьмым саудовским нефтяным судном, атакованным с момента объявления морской блокады 22 июля.
Хуситы также заявили, что вынудили 29 саудовских нефтяных судов развернуться и изменить маршрут в Красном и Аравийском морях. В движении утверждают, что после ограничения судоходства в районе Баб-эль-Мандебского пролива Саудовская Аравия
начала направлять нефтяные суда через северную часть Красного моря
.
Хуситы пригрозили продолжить и усилить атаки на саудовские танкеры в северной части Красного моря, чтобы перекрыть им все возможные маршруты.
Танкеры в Азию: кто плывет в обход Африки, а кто рискует у берегов Йемена