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Хуситы заявили об ударе по саудовскому нефтяному танкеру в Аденском заливе
Хуситы заявили об ударе по саудовскому нефтяному танкеру в Аденском заливе - 05.08.2026, ПРАЙМ
Хуситы заявили об ударе по саудовскому нефтяному танкеру в Аденском заливе
Движение "Ансар Алла" (хуситы) заявили об ударе по саудовскому нефтяному танкеру в Аденском заливе, передает агентство Рейтер. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T21:44+0300
2026-08-05T21:44+0300
2026-08-05T21:44+0300
нефть
саудовская аравия
эр-рияд
йемен
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Движение "Ансар Алла" (хуситы) заявили об ударе по саудовскому нефтяному танкеру в Аденском заливе, передает агентство Рейтер. "Йеменские хуситы сообщили, что ударили по саудовскому нефтяному судну в Аденском заливе", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что подтверждений со стороны Саудовской Аравии пока не поступало. Обострение между Саудовской Аравией и движением "Ансар Алла" произошло в июле после удара по аэропорту Саны. Хуситы возложили ответственность за атаку на Эр-Рияд и в ответ заявили об ударах по саудовским объектам, включая аэропорт Абха. Саудовская сторона, в свою очередь, возобновила удары по подконтрольным движению районам Йемена.
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Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Эр-Рияд, ЙЕМЕН
Хуситы заявили об ударе по саудовскому нефтяному танкеру в Аденском заливе
Рейтер: хуситы заявили об ударе по саудовскому нефтяному танкеру