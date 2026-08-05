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Инвазивный вид малярийного комара распространяется по Африке, пишут СМИ

Инвазивный вид малярийного комара распространяется по Африке, пишут СМИ - 05.08.2026, ПРАЙМ

Инвазивный вид малярийного комара распространяется по Африке, пишут СМИ

Инвазивный вид малярийного комара, устойчивый ко всем известным инсектицидам, распространяется по Африке с пугающей скоростью, угрожая городским жителям, у... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T13:53+0300

2026-08-05T13:53+0300

2026-08-05T13:53+0300

общество

мировая экономика

африка

гана

кения

new york times

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Инвазивный вид малярийного комара, устойчивый ко всем известным инсектицидам, распространяется по Африке с пугающей скоростью, угрожая городским жителям, у которых в основном нет иммунитета к малярии, сообщает газета New York Times со ссылкой на исследование в научном журнале Science. "Инвазивный малярийный комар с устойчивостью к инсектицидам, прекрасно чувствующий себя в городах, где малярия не представляла большой опасности, распространяется все дальше и быстрее по Африке, превзойдя ожидания даже пессимистично настроенных ученых", - пишет издание. Речь идет о комаре вида Anopheles stephensi. Изучив особей из десяти стран, ученые пришли к выводу, что у африканских комаров имеется генетическая устойчивость ко всем применяемым ныне инсектицидам. Многие эксперты в области здравоохранения считают, что пытаться истребить этот вид или хотя бы сдержать его распространение уже слишком поздно. "В последние годы меньше говорят о том, что "нам действительно нужно сдержать вторжение (этого вида - ред.)", потому что все, кто знает, что к чему, осознают, что джинна уже полностью выпустили из бутылки", - заявил ведущий автор исследования и научный сотрудник университета Квинсленда Тристан Деннис. По данным газеты, ареал Anopheles stephensi расширяется с пугающей скоростью. Комары быстро перемещаются по открытой плоской местности, обдуваемой ветрами, распространяясь от Джибути на востоке, где они изначально и появились на континенте, в сторону Ганы на западе и через Кению к югу. Они также проникли в Йемен. Как пишет New York Times, этот вид, в отличие от других малярийных комаров в Африке, прекрасно себя чувствует как в сельской, так и в городской среде, в засушливые и дождливые сезоны. Эксперты опасаются, что он может создать серьезные проблемы для крупных городов, таких как нигерийский Лагос и Киншаса в ДР Конго. По словам главы отдела энтомологии в Кенийском научно-исследовательском медицинском институте Эрика Очомо, раньше ученым не нужно было переживать о малярии в городах. Он подчеркивает, что у большинства горожан нет иммунитета к малярии, поэтому комар, способный заражать людей круглый год, вызовет серьезные трудности в борьбе с заболеванием.

африка

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общество , мировая экономика, африка, гана, кения, new york times