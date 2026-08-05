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Путь к КПП "Верхний Ларс" станет безопаснее

Путь к КПП "Верхний Ларс" станет безопаснее - 05.08.2026, ПРАЙМ

Путь к КПП "Верхний Ларс" станет безопаснее

Новый участок трассы Р-217 "Кавказ" на обходе Владикавказа увеличит безопасность дорожного движения на пути к КПП "Верхний Ларс", а также улучшит пропускную... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T15:19+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Новый участок трассы Р-217 "Кавказ" на обходе Владикавказа увеличит безопасность дорожного движения на пути к КПП "Верхний Ларс", а также улучшит пропускную способность участка, рассказал РИА Новости глава представительства МИД РФ во Владикавказе Багир Мамиев. Дипломат сообщил агентству, что строительство второй и третьей очередей трассы Р-217 "Кавказ" на обходе Владикавказа продолжается, новый участок трассы возьмет начало от региональной автодороги Архонская - Владикавказ и будет вести до примыкания к Московскому шоссе на выезде из Владикавказа. "Реализация проекта позволит увеличить уровень безопасности дорожного движения и пропускную способность участка автодороги, а также освободить городские улицы от транзитного транспорта", - указал Мамиев, отвечая на вопрос агентства о модернизации инфраструктуры КПП "Верхний Ларс". По словам дипломата, строительство обхода также будет способствовать развитию внутреннего туризма. Полностью завершить строительство новой трассы планируется в 2028 году, добавил он. В настоящее время пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс" - это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией.

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