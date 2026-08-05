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Путь к КПП "Верхний Ларс" станет безопаснее - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Путь к КПП "Верхний Ларс" станет безопаснее
Путь к КПП "Верхний Ларс" станет безопаснее - 05.08.2026, ПРАЙМ
Путь к КПП "Верхний Ларс" станет безопаснее
Новый участок трассы Р-217 "Кавказ" на обходе Владикавказа увеличит безопасность дорожного движения на пути к КПП "Верхний Ларс", а также улучшит пропускную... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T15:19+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Новый участок трассы Р-217 "Кавказ" на обходе Владикавказа увеличит безопасность дорожного движения на пути к КПП "Верхний Ларс", а также улучшит пропускную способность участка, рассказал РИА Новости глава представительства МИД РФ во Владикавказе Багир Мамиев. Дипломат сообщил агентству, что строительство второй и третьей очередей трассы Р-217 "Кавказ" на обходе Владикавказа продолжается, новый участок трассы возьмет начало от региональной автодороги Архонская - Владикавказ и будет вести до примыкания к Московскому шоссе на выезде из Владикавказа. "Реализация проекта позволит увеличить уровень безопасности дорожного движения и пропускную способность участка автодороги, а также освободить городские улицы от транзитного транспорта", - указал Мамиев, отвечая на вопрос агентства о модернизации инфраструктуры КПП "Верхний Ларс". По словам дипломата, строительство обхода также будет способствовать развитию внутреннего туризма. Полностью завершить строительство новой трассы планируется в 2028 году, добавил он. В настоящее время пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс" - это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией.
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бизнес, россия, владикавказ, армения, грузия, мид рф
Бизнес, РОССИЯ, Владикавказ, АРМЕНИЯ, ГРУЗИЯ, МИД РФ
15:19 05.08.2026
 
Путь к КПП "Верхний Ларс" станет безопаснее

Дорога к КПП "Верхний Ларс" станет безопаснее, сообщил представитель МИД

Движение через пункт Верхний Ларс - Казбеги
Движение через пункт Верхний Ларс - Казбеги
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Новый участок трассы Р-217 "Кавказ" на обходе Владикавказа увеличит безопасность дорожного движения на пути к КПП "Верхний Ларс", а также улучшит пропускную способность участка, рассказал РИА Новости глава представительства МИД РФ во Владикавказе Багир Мамиев.
Дипломат сообщил агентству, что строительство второй и третьей очередей трассы Р-217 "Кавказ" на обходе Владикавказа продолжается, новый участок трассы возьмет начало от региональной автодороги Архонская - Владикавказ и будет вести до примыкания к Московскому шоссе на выезде из Владикавказа.
"Реализация проекта позволит увеличить уровень безопасности дорожного движения и пропускную способность участка автодороги, а также освободить городские улицы от транзитного транспорта", - указал Мамиев, отвечая на вопрос агентства о модернизации инфраструктуры КПП "Верхний Ларс".
По словам дипломата, строительство обхода также будет способствовать развитию внутреннего туризма. Полностью завершить строительство новой трассы планируется в 2028 году, добавил он.
В настоящее время пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс" - это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией.
Автомобильные очереди на границе России с Грузией и Финляндией - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
МИД рассказал о пропускной способности КПП "Верхний Ларс"
14:09
 
БизнесРОССИЯВладикавказАРМЕНИЯГРУЗИЯМИД РФ
 
 
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