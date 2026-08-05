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МИД рассказал о пропускной способности КПП "Верхний Ларс" - 05.08.2026, ПРАЙМ
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МИД рассказал о пропускной способности КПП "Верхний Ларс"
МИД рассказал о пропускной способности КПП "Верхний Ларс" - 05.08.2026, ПРАЙМ
МИД рассказал о пропускной способности КПП "Верхний Ларс"
Через КПП "Верхний Ларс" после его реконструкции в день могут проезжать по 1900 легковых автомобилей, 60 автобусов и 600 грузовых автомобилей, сообщил РИА... | 05.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Через КПП "Верхний Ларс" после его реконструкции в день могут проезжать по 1900 легковых автомобилей, 60 автобусов и 600 грузовых автомобилей, сообщил РИА Новости глава представительства МИД РФ во Владикавказе Багир Мамиев. "После завершения работ по реконструкции его (КПП "Верхний Ларс" - ред.) пропускная способность предусматривает проезд 1900 легковых транспортных средств, 60 автобусов и 600 грузовых автомобилей в сутки и функционирование 39 полос движения", - сказал дипломат агентству. Он напомнил, что с октября 2025 года на пропускном пункте введена система электронной очереди, благодаря которой перевозчики могут удаленно резервировать дату и время пересечения границы. В настоящее время пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс" - это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее с Арменией.
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Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владикавказ, ГРУЗИЯ, МИД РФ, МИД
14:09 05.08.2026 (обновлено: 14:29 05.08.2026)
 
МИД рассказал о пропускной способности КПП "Верхний Ларс"

МИД: через КПП "Верхний Ларс" в день могут проезжать по 1900 легковых автомобилей

© РИА Новости . Ольга Смольская | Перейти в медиабанкАвтомобильные очереди на границе России с Грузией и Финляндией
Автомобильные очереди на границе России с Грузией и Финляндией - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Ольга Смольская
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Через КПП "Верхний Ларс" после его реконструкции в день могут проезжать по 1900 легковых автомобилей, 60 автобусов и 600 грузовых автомобилей, сообщил РИА Новости глава представительства МИД РФ во Владикавказе Багир Мамиев.
"После завершения работ по реконструкции его (КПП "Верхний Ларс" - ред.) пропускная способность предусматривает проезд 1900 легковых транспортных средств, 60 автобусов и 600 грузовых автомобилей в сутки и функционирование 39 полос движения", - сказал дипломат агентству.
Он напомнил, что с октября 2025 года на пропускном пункте введена система электронной очереди, благодаря которой перевозчики могут удаленно резервировать дату и время пересечения границы.
В настоящее время пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс" - это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее с Арменией.
 
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